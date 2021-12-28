Проблемы продолжаются. Китайский застройщик выставил на продажу все объекты

Шанхайский застройщик Shimao выставил все свои проекты на продажу.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Shimao Group Holdings, объявивший дефолт по траст-кредиту на прошлой неделе, выставил на продажу жилую и коммерческую недвижимость.
Застройщик заключил предварительное соглашение с китайской государственной компанией по продаже Shimao International Plaza Shanghai за более 10 миллиардов юаней.
Подразделение Shimao Shanghai Construction заявило, что ведет переговоры с China Credit Trust по решению дефолтного платежа по кредиту в размере 101 миллион долларов.
Moody’s Investors Service понизило рейтинг Shimao до «мусорной» категории, сославшись на «слабый доступ к финансированию и большие краткосрочные долговые обязательства».
Китайские застройщики сталкиваются с беспрецедентным сокращением ликвидности из-за нормативных ограничений на новые займы, что приводит к ряду офшорных долговых дефолтов, снижению рейтингов кредитов и распродажам акций и облигаций застройщиков, пишет издание.
Ожидается, что финансовый кризис сектора, который является одним из главных вкладчиков в экономический рост Китая, усилится в ближайшие несколько месяцев, когда «нависнет стена» платежных обязательств.
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