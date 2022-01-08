Показали робота с человеческой мимикой и жестами (видео)

Британская компания Engineered Arts показала следующий уровень андроидов на Всемирной выставке потребительской электроники CES 2022.

Робот Ameca с естественной мимикой и жестами максимально похож на человека. Он умеет поддерживать разговор, копировать мимику собеседника и даже шутить.

Ameca работает на операционной системе Tritium, собственной разработке Engineered Arts. С помощью этого ПО в компании разрабатывают и тестируют системы искусственного интеллекта и машинного обучения. Для копирования человеческой мимики используется технология Mesmer, которая способна смоделировать практически все человеческие эмоции.

Представитель Engineered Arts, Морган Роу, отметил в интервью, что инженеры компании сделали Ameca максимально похожей на человека в общении.



И это действительно выглядит потрясающе. Многие посетители выставки делятся впечатлениями от встречи с улыбающимся андроидом, утверждая, что для Ameca – прямая дорога в Голливуд, на съемочную площадку какого-то нового блокбастера.