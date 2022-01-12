Что будет с ценой на сахар в 2022 году

Цена на сахар будет расти и в новом 2022 году. Высокие цены на газ, рост стоимости на мировых рынках приведут к подорожанию сладкого продукта более чем на 20%.

Об этом сообщил сельскохозяйственный портал ArgoTer, передает Еспресо.TV.

В течение прошлого года цена на сахар выросла с 13,1 гривны за килограмм до 25,4 грн. Госстат подсчитал, что за январь-октябрь 2021 года подорожание составило 65,6%.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин убежден, что стоимость сладкого продукта будет расти для потребителей и более существенно, поскольку для сахарозаводов необходимы газ-уголь для сахароварения.

«Поэтому рост цены сахара будет поддерживать не только мировой тренд цен, но и пиковые уровни цен энергоносителей», — отметил эксперт.

Украина является одновременно и экспортером, и импортером сахара. Поэтому цены на наших прилавках зависят напрямую от ситуации на мировых рынках. По данным Bloomberg, цены пошли вверх еще в августе. Тогда из-за неожиданных заморозков в Бразилии стало понятно, что возникнут проблемы с производством и поставкой сырья.

Специалисты прогнозируют, что цена на сахар в 2022 году будет и в дальнейшем расти. Называют две причины: высокие цены в мире и рост себестоимости производства.

Энергетическая составляющая может достигать 60−70% в себестоимости. Кроме того, в 2022 году ожидается рост цен на минеральные удобрения, металлопрокат, строительные материалы. Это также влияет на затраты при выращивании сахарной свеклы и производство готовой продукции.

В свою очередь команда Президента Зеленского хочет удержать цены за счет госрегулирования. Согласно тексту законопроекта № 6374, госрегулирование затронет и сахар. Предельная торговая надбавка на эти «социальные» продукты питания должна составлять не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у производителя.

В пояснительной записке к законопроекту № 6374 идет речь о том, что после отмены госрегулирования в 2017 году цены на продукты питания значительно выросли. По словам автора законопроекта, нардепа от «Слуги народа» Дмитрия Соломчука, стоимость некоторых из этих продуктов увеличивалась на прилавках на 50−70% ежегодно, при том что себестоимость так существенно не росла.

Такую ситуацию парламентарий считает недопустимой: «Мы сельхозстрана. Гречку, например, с оптовых складов неделю назад отпускали по 38 грн за кг, а мы видели эту упаковку в магазине по 70 грн. Извините, но нельзя спекулировать на социально значимых продуктах».