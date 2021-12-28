Болгария намерена перейти на евро до 2024 года

Болгария намерена перейти на евро в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Кирилл Петков подтвердил обязательство правительства ввести в обиход евро несмотря на слабую поддержку граждан.
«Переход от болгарского лева к евро должен совершаться осторожно. Для этого должно быть полномасштабное информирование общественности, поскольку коммуникации по этой теме раньше были восприняты не слишком положительно», – отметил Петков.
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Он объяснил, что болгарское правительство хочет ввести в стране общую для многих стран региона валюту для того, чтобы помочь экономике снизить разрыв с более богатыми аналогами в Европейском Союзе.
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