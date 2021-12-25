С 1 января в Украине отменят акцизные марки для вин: каких именно

Принятый Радой 30 ноября налоговый закон 5600 предусматривает отмену акцизных марок для обычных (неигристых) вин и тестовых образцов алкогольных напитков — эта норма вступает в силу с 1 января 2022 года.
Об этом сообщается на сайте ВР.
«Законом предусмотрено расширение перечня товаров, не подлежащих маркировке марками акцизного налога — тестовыми образцами алкогольных напитков и натуральными винами, без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%», — заявляли в Раде.
Речь идет, в частности, об обычных (неигристых) винах и сброженных напитках, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 15%, разъяснили в Налоговой. При условии, что этиловый спирт, содержащийся в готовом продукте, имеет ферментное происхождение.
А также — о тестовых образцах алкогольных напитков, не предназначенных для розничной продажи и ввозимых субъектами хозяйствования, имеющими лицензии на право оптовой торговли соответствующей продукцией, для проведения исследований или испытаний, но не более 3 л каждого изделия.
Под проведением исследований и испытаний имеется в виду калибровка лабораторного оборудования, проведение дегустаций, изучение физико-химических показателей, дизайна.
«Речь не идет об отмене уплаты акциза, только о том, что у производителей отпадает необходимость закупать эту марку у налоговиков и клеить ее (если приклеили неправильно — это автоматически штрафные санкции от Налоговой)», — добавляет глава общественного союза «Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины» Владимир Печко.
На сегодняшний день маркировке акцизными марками подлежат все реализуемые в Украине алкогольные напитки с содержанием спирта этилового свыше 8,5% объемных единиц.
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