Кирилл Чихрадзе: почему компаниям, которые напрямую не работают с криптовалютами, стоит все же следить за криптой

В последние годы криптовалюты у всех на слуху. И хотя многие ведущие компании пока не включились в криптопроекты, регуляторы однозначно уделяют пристальное внимание тому, что в обозримом будущем станет основой мира финансов.

Например, FATF (Financial Action Task Force) недавно опубликовала обновленные рекомендации касательно работы с криптовалютами.

FATF является международной независимой межправительственной организацией, которая разрабатывает правила и политики для защиты мировой финансовой системы от отмывания денег, спонсирования терроризма и других угроз.

Хотя эти руководства пока касаются только криптообменников, такой сдвиг сигнализирует о значительном изменении отношения регуляторов к крипте, что может означать проблемы для компаний, которые не будут готовы адаптироваться.

Это действительно тектонический сдвиг, и индустрия в целом понимает, что в будущем такие сдвиги станут повсеместными. Рано или поздно, ведущие компании в любой отрасли будут вовлечены в работу с криптой, тем или иным способом.

Регуляторы бдят

Согласно этим руководствам от FATF, предназначенным для борьбы с финансовой преступностью, предполагается, что регулирование криптотранзакций затронет широкий спектр организаций, как в индустрии криптовалют, так и вне неё.

Это руководство утверждает, что «корреспондентский банкинг не включает одноразовые транзакции, но характеризуется сделками постоянной, повторяемой природы».

«VASP’ы или Поставщики услуг по работе с виртуальными активами, должны создать свою систему контроля, определяя и оценивая характеристики VASP отношений своих контрагентов и осуществляют ли они деятельность, аналогичную корреспондентской банковской деятельности. Такая система должна учитывать мнение компетентного регулятора касательно любых выявленных рискованных отношений с VASP контрагентом», – говорится в руководстве.

FATF не одинока в своем внимании к крипте. Европейская комиссия презентовала амбициозный пакет законотворческих инициатив, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европе.

Предполагаемые реформы в законодательстве затронут всю криптоиндустрию, хотя пока затронуты лишь некоторые категории поставщиков услуг для работы с криптоактивами.

В пресс-релизе, освещающем предложенные изменения, регулятор упомянул, что предлагаемые меры должны «значительно усилить существующее законодательство ЕС благодаря тому, что они принимают во внимание новые угрозы, привнесенные инновационными технологиями. Это включает криптовалюты, более взаимно интегрированные финансовые потоки на Едином рынке, и глобальную природу террористических организаций».

После внедрения этих поправок к законодательству будет реализована возможность полного отслеживания переводов виртуальных активов между аккаунтами, что позволит замечать и пресекать финансирование терроризма или отмывание денег с помощью криптовалют.

Новые возможности — возросшие риски

Основной причиной такой перемены в отношении регуляторов стал невероятный масштаб возможностей, доступных при использовании крипты.

Например, в начале ноября 2020 глобальная капитализация рынка криптовалют достигла 3 триллионов долларов на фоне роста цены на биткоин и эфириум.

На протяжении 2021 года объем глобального рынка криптовалют вырос впятеро, а позиции лидирующей десятки криптовалют непрерывно менялись, борясь за внимание инвесторов.

Согласно мнению экспертов, в течение следующих трех лет мы увидим, как любой большой банк, инвестиционный фонд или крупная компания будут в той или иной мере вовлечены в покупку и продажу криптовалют или оказание сопутствующих услуг.

В данный момент в гонке инвесторов лидируют граждане США, где 46 миллионов человек владеют биткоином из 70+ миллионов зарегистрировавших биткоин-кошельки.

К тому же, многие страны уже легализовали обращение криптовалют, а другие юрисдикции привлекают внимание инвесторов, предлагая льготные условия для работы компаний, связанных с криптовалютами.

На фоне столь стремительного роста интереса, регуляторы из США, Великобритании, Австралии и Индии начали работу над законодательными инициативами, направленными на защиту криптоинвесторов.

Несмотря на это, многие все еще опасаются волатильности этой индустрии, равно как и недостатка юридической структуры и повсеместного применения.

Другие же видят в криптоиндустрии новые горизонты и верят, что она достигнет многотриллионных оборотов. Но, как и в любой бурно развивающейся индустрии, недостаток законодательного регулирования создает множество рисков для всех участников.

Будущее финансов — за виртуальными активами

Несмотря на все риски и возможности, никто не может точно знать, куда движется криптоиндустрия и к чему она придет. Но, если принять во внимание последние сдвиги, крипта уверенно движется к тому, чтобы стать будущей основой финансового мира.

Например, всего лишь за последний год продажи NFT взлетели в торговле цифровыми произведениями искусства.

Эксперты считают, что это только начало пути для NFT (Non-Fungible Tokens, дающими право собственности на виртуальные произведения искусства), так как NFT будут движущей силой нового витка развития интернета (metaverse).

По прогнозам специалистов в Reuters, продажи NFT могут достичь почти 18 миллиардов долларов США уже в 2021-м, хотя в 2018-м размер рынка составлял скромный 41 миллион долларов.

Не надо забывать и о децентрализованных финансах, так как со временем такие приложения могут серьезно поколебать различные индустрии, что делает данный сектор одним из наиболее весомых векторов развития цифровой экономики.

Общий тон развития ситуации остается позитивным, и ранние инвесторы уже начинают пожинать плоды вложений в гонку по выпуску первой в мире CBDC — криптовалюты под управлением центрального банка какой-либо страны.

С точки зрения Crystal Blockchain — поставщика услуг аналитики и мониторинга криптотранзакций, цифры говорят сами за себя. Полученная статистика демонстрирует ежемесячный объем криптотранзакций не менее $131 миллиарда долларов на централизованных биржах криптовалют, и добавочно $111 миллиарда на децентрализованных площадках, по состоянию на ноябрь 2021.

Смотрим в будущее с уверенностью

Доказательством того, что экономика виртуальных активов не очередная пустышка, есть тот факт, что ведущие юрисдикции мира (США и другие) начали работу по формулированию сводов законов для защиты криптоинвесторов.

Регуляторы по всему земному шару ведут работу по включению криптовалют как нового класса ценных активов, и разработке необходимых руководств для компаний, работающих с ними.

Например, Украина одной из первых в мире признала биткоин ценным активом, что позволяет крупным инвесторам зайти на рынок.

Перспективы для бизнеса

Учитывая все вышесказанное, даже если ваша компания в данный момент никак не связана с криптовалютами, вам стоит изучить вопрос и проанализировать, как вы сможете интегрировать оборот крипты в ваши операции в будущем.

Сегодня большое количество компаний по всему миру использует крипту как инструмент инвестирования и ведения бизнеса.

По оценке Deloitte, по состоянию на конец 2020-го более 2300 компаний всех размеров проводят транзакции в биткоине. Но новичкам в индустрии необходимо учитывать как блестящие перспективы, так и серьезные риски.

Очевидно, что по мере становления криптоиндустрии будут возникать новые способы применения крипты, которые будут распространяться на все сферы бизнеса, меняя наши стратегии и подходы. Если вы не включитесь в этот процесс сейчас, ваш бизнес рискует остаться без доступа к инновационным цифровым инструментам, которые откроют огромные возможности для выхода на международные рынки.

Кирилл Чихрадзе, Product Director в компании Crystal Blockchain