В Dacia анонсировали новый кроссовер: когда он появится на рынке (фото)

В 2022 году автокомпания Dacia запустит новую флагманскую модель, которая будет называться – Bigster и выведет бренд в сегмент крупных кроссоверов. Специалисты уверены, что главными конкурентами новинки в Европе станут Kia Sportage, Skoda Karoq и даже Volkswagen Tiguan.

В компании на Bigster возлагают большие надежды. В Dacia уверены, что новинка сможет продемонстрировать будущее направление развития бренда. Полноразмерный кроссовер – это одна из трех новых моделей, которые Dacia выведет на рынок к 2025 году. Все новые Dacia, включая предстоящий Bigster, будут базироваться на платформе CMF-B. Шасси станет универсальным решением для Dacia.

Уточняется, что серийный кроссовер дебютирует в начале следующего года. Фирма уже подтвердила, что длина внедорожника составит 4,6 метра. Инженеры также пообещали просторный салон. Платформа CMF-B открывает широкие возможности для бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок.

Также отмечается, что моторная линейка новинки вероятно начнется с 1,0-литрового 90-сильного мотора. Также на кроссовере стоит ждать появления 1,3-литрового четырехцилиндрового бензинового турбомотора TCe 130.



В Dacia также намекнули, что Bigster будет доступен с битопливным мотором, который способен работать на бензине и сжиженном газе. Роль гибридной силовой установки на себя возьмет 1,6-литровый бензиновый мотор и электромотор суммарной отдачей в 138 л. с., которая знакома европейским автомобилистам по Clio E-Tech.