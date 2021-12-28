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В Киеве хотят построить два моста через Днепр

В Киеве хотят построить два моста через Днепр

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков предложил построить в Киеве еще два моста через Днепр. Такой шаг планируют из-за перегрузки улично-дорожной сети столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо № 4830/27/14−21 от 23 ноября 2021 года, которое оказалось в распоряжении «КиевVласть».

Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить Министерству инфраструктуры совместно с «Укравтодором» и столичными администрациями начать планировать строительство двух новых автомобильных переходов через реку.

По словам министра, власти Киева должны выполнить предпроектные работы по разработке генплана с учетом строительства новых дорог, обеспечить отвод земельных участков, решить все земельные и имущественные вопросы.

Глава Мининфраструктуры считает, что необходимо определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство новых мостов (один из вариантов — туннельный переход) через Днепр. А именно:

  • от Столичного шоссе до автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский (на участке Киев — Борисполь).
  • от улицы Богатырской до улицы Оноре де Бальзака.
По материалам РБК-Украина
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