В Goldman Sachs назвали блокчейн фундаментом будущей метавселенной

Блокчейн станет фундаментом метавселенной, поскольку технология позволяет пользователям безопасно владеть цифровыми активами, перемещая их между различными платформами. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на аналитическую записку Goldman Sachs.

Специалисты инвестбанка назвали блокчейн «одной из самых разрушительных технологических тенденций» со времен появления интернета. По их мнению, распределенный реестр ляжет в основу метавселенной, поскольку он позволяет исключить центрального посредника.

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«Мы считаем, что метавселенная, скорее всего, представит собой объединение различных 3D-пространств, между которыми регулярно перемещаются пользователи. Если товары или услуги не смогут следовать за своими бенефициарами, их ценность будет более ограниченной», — объяснили аналитики.

По мнению Goldman Sachs, блокчейн является единственной технологией, позволяющей однозначно идентифицировать любой виртуальный объект, независимо от центрального оператора.

«Эта способность идентифицировать объекты и затем отслеживать права собственности будет иметь решающее значение для функционирования метавселенной, когда она наконец материализуется», — говорится в отчете.

В целом аналитики выразили оптимизм касательно будущего технологии блокчейн, однако подчеркнули, что еще слишком рано строить вокруг нее какие-либо инвестиционные стратегии.