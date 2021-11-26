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Виртуальную яхту продали в метавселенной за рекордные 650 тысяч долларов

Виртуальную яхту продали в метавселенной за рекордные 650 тысяч долларов

Виртуальную яхту Metaflower, построенную в метавселенной для онлайн-игры The Sandbox, продали за рекордные 650 тысяч долларов.

Об этом сообщает Business Insider.

Виртуальная яхта — самый дорогой предмет, который когда-либо продавали на платформе. Она имеет три палубы, площадку для приземления вертолетов, джакузи и пульт диджея.

В игре The Sandbox можно создавать и монетизировать объекты, используя виртуальные инструменты, которые предлагает платформа. Все предметы, построенные игроками, принадлежат исключительно им.

Продажа предметов в метавселенной в последнее время становится все популярнее.

По материалам УНН
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