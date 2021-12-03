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Всемирный банк выделит $93 млрд самым бедным странам на восстановление их экономик

Всемирный банк выделит $93 млрд самым бедным странам на восстановление их экономик

Всемирный банк выделит $93 млрд на помощь самым бедным странам мира для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Средства поступят по линии Международной ассоциации развития (International Development Association, IDA, структура ВБ).

Об этом пишет FinMarket.

Как указано в пресс-релизе Всемирного банка, из указанной суммы $23,5 млрд составили взносы от стран с высоким и средним уровнем доходов. Остальное финансирование было привлечено на рынках капитала и из собственных средств банка.

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Деньги будут распределены между 74 беднейшими государствами мира в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года. Африканские страны получат около 70% общей суммы.

Основная цель программы – помощь в устранении последствий пандемии COVID-19, при этом значительная часть средств будет использована для решения проблемы изменения климата и сохранения биологического разнообразия.

По материалам Mind
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