ЕС продлил экономические санкции против России на 6 месяцев

Лидеры стран Европейского союза решили продлить еще на 6 месяцев действующие экономические санкции, введенные против России в ответ на агрессию в Украине.
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Джозвяк.
“На фоне обсуждений о новых санкциях против России в случае повторного нападения на Украину лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на полгода. Они действуют уже 8 лет”, – написал Джозвяк.
Экономические санкции Евросоюза впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.
Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением Минских соглашений.
С тех пор ЕС каждые полгода продолжает действие экономических ограничений.
Между тем Украина, а также Литва и Польша призывают международное сообщество усилить санкции против России на фоне накопления российских войск вокруг украинских границ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Договор с Pfizer подписан. Украина планирует купить лекарство от коронавируса «Паксловід»Вчера, 11:05 - 1248 7
Регулятор наказал lifecell на 10,5 млн грн за ложную рекламу о лидерствеВчера, 11:48 - 611 6
Первая зарплата Верещук на должности вице-премьер-министраВчера, 20:43 - 629 4
Аудиторы выявили миллиардные нарушения в «Укрзализныце»Вчера, 21:30 - 523 4
Украина потратит все полученные от МВФ $2,7 млрд до конца года, несмотря на взятые обязательстваВчера, 15:15 - 1375 4
Авторизация в «Дії» по ID-карте с сегодняшнего дня осуществляется по новым правиламВчера, 10:19 - 7191
Какие машины угоняют чаще всего (инфографика)Вчера, 20:00 - 1948
Украинским пограничникам расширили права на досмотр автомобилей и пассажиров. Что изменилосьВчера, 10:05 - 1727
Межбанк: что будет с евро в ближайшее время после решений ЕЦБВчера, 18:29 - 1684
Украина потратит все полученные от МВФ $2,7 млрд до конца года, несмотря на взятые обязательстваВчера, 15:15 - 1375 4
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1464
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1983 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2115
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 565
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1725 1