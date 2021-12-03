Литва и Турция намерены запустить грузовой железнодорожный коридор через Украину

Литовская и турецкая железные дороги близки к заключению соглашения о сотрудничестве по перевозке автомобильных полуприцепов между двумя странами. Цель состоит в том, чтобы использовать существующие сервисы и связать Стамбул с украинским Черноморском и далее с портом Клайпеды и Скандинавией.
Об этом пишет Rail Freight.
Несколько дней назад представители литовской железной дороги посетили Турцию и встретились с командой турецкой железной дороги. Стороны обсудили возможность запуска нового короткого морского и железнодорожного сообщения, которое будет функционировать как коридор между Черным морем и Балтикой.
Они также осмотрели порт Хайдарпаша в Стамбуле, который, возможно, будет служить воротами из Турции в Украину.
Предпосылки для создания интермодального сообщения, которое соединяет Турцию с Литвой через Украину, уже есть. Между Литвой и Украиной уже есть два железнодорожных грузовых сообщения.
Одно из них – контейнерный поезд «Балтика-Украина» курсирует раз в неделю между портом Клайпеда и портом Одесса через Киев. Еще одним вариантом является Viking Train – поезд комбинированного транспорта, который начал курсировать еще в 2010 году.
Он также соединяет порты Клайпеды и Одессы, делая промежуточные остановки в важных пунктах назначения в Литве, Беларуси и Украине. Среди них Вильнюс, Минск и Киев.
Литовская железная дорога планирует и в дальнейшем развивать имеющиеся ресурсы. При этом они намерены использовать существующее соединение Viking Train и расширить его еще больше.
Лауринас Бучалис, руководитель отдела международных отношений Литовских железных дорог, пояснил, что партнеры хотят расширить сервис до порта Черноморск рядом с Одессой, который станет пунктом пропуска турецких грузов в Украину.
Услуга будет полностью осуществляться по железнодорожным путям между Черноморском и Клайпедой. Бучалис отметил, что планы обеих сторон предусматривают частое и стабильное соединение с двумя рейсами в неделю. Запланированная вместимость каждого поезда – 43 полуприцепа. По оценкам, в целом по этому маршруту будет перевозиться около 4500 полуприцепов в год.
Основные грузопотоки будут сосредоточены не только в Литве. Фактически, порт Клайпеды будет перекрестком для грузов, следующих в другие пункты назначения. Бучалис подчеркнул, что цель заключается в создании интермодального коридора Швеция-Турция с железнодорожным сообщением Черноморск-Клайпеда.
По его словам, из Клайпеды будут организованы короткие морские сообщения со Скандинавией, а также с Северной Европой. В частности, паромное сообщение позволит перевозить грузы в Треллеборг и Карлсхамн (Швеция), Фредерисию (Дания) и Киль (Германия).
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