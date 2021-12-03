Авторизация в «Дії» по ID-карте с сегодняшнего дня осуществляется по новым правилам

Авторизация в приложении «Дія» с помощью ID-карты с сегодняшнего дня, 16 декабря, осуществляется по новым правилам. Finance.ua узнал, что меняется.
«Дия обновила сертификат для авторизации. Сегодня с 8:00 переходим на новую квалифицированную электронную печать, которая используется для защиты данных при авторизации через BankID», — сказано в сообщении Министерства цифровой трансформации.
Банки ее проверяют и передают данные в Дию. Это позволяет определить пользователя и подтянуть документы.
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«Но банки еще обновляют эти данные в системе. Поэтому при авторизации в течение дня может возникать ошибка. На это время советуем другой способ — войти с помощью чипа NFC ID-карты», — добавили в Минцифры.
Как это сделать:
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