В Китае запуск частных спутников завершился провалом

Китайская космическая компания ExPace осуществила неудачный запуск двух спутников GeeSAT. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает Синьхуа.

Указано, что сегодня в 10:00 по местному времени (04:00 по Киеву – ред.) ракета-носитель Куайчжоу-1А с коммерческими спутниками стартовала с космодрома Цзюцюань в северо-восточной провинции Ганьсу. Через некоторое время после старта технические показатели приборов начали отклоняться от нормы.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникших неполадок. Других подробностей пока нет.

Известно, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) разрабатывала ракету-носитель Куайчжоу с 2009 года. Ее создали на базе двухступенчатой баллистической ракеты средней дальности Дунфэн-21 с добавлением двух верхних ступеней. В ноябре 2014 года Куайчжоу была представлена на Китайской международной авиакосмической выставке в городе Чжухай.

Напомним, 13 декабря Китай запустил спутник Тяньлянь-2-02 для связи со своей космической станцией. Его вывела на орбиту ракета-носитель Чанчжэн-3B.

А 10 декабря Китай осуществил успешный запуск группы спутников Шицзянь-6 05 с помощью ракеты Чанчжэн-4Б. Этот полет для ракет-носителей серии Чанчжэн стал юбилейным – 400-м по счету.