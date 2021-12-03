Vivo показала дизайн производительного смартфона S12 Pro

22 декабря китайская Vivo анонсирует смартфоны S12 и S12 Pro: компания обнародовала официальный видеоролик, демонстрирующий дизайн и цветовые варианты этих аппаратов.

Базовая версия Vivo S12 получит традиционный плоский дисплей, модификация Vivo S12 Pro — экран, загибающийся на боковые части корпуса. В верхней части панели предусмотрен вырез для двойной фронтальной камеры. Упомянут также экранный дактилоскопический сканер.

Известно, что в оснащение Vivo S12 Pro войдёт процессор Dimensity 1200, работающий в тандеме с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x RAM. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 составит 256 Гбайт.



Источник изображений: Vivo

Говорится о наличии дисплея OLED Full HD+ с диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Двойная селфи-камера объединит 50-Мп сенсор Samsung JN1 и 8-Мп блок Hynix Hi846. В состав тройной тыльной камеры войдут 108-Мп модуль Samsung HM2, 8-Мп компонент OmniVision OV8856 и 2-Мп датчик.



Источник изображений: Vivo

Питание Vivo S12 Pro обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА·ч с 44-ваттной подзарядкой.

Новинки показаны в золотистом, чёрном и синем вариантах цветового исполнения. Они будут поставляться с операционной системой OriginOS Ocean UI на основе Android 12.