Vivo показала дизайн производительного смартфона S12 Pro

22 декабря китайская Vivo анонсирует смартфоны S12 и S12 Pro: компания обнародовала официальный видеоролик, демонстрирующий дизайн и цветовые варианты этих аппаратов.
Базовая версия Vivo S12 получит традиционный плоский дисплей, модификация Vivo S12 Pro — экран, загибающийся на боковые части корпуса. В верхней части панели предусмотрен вырез для двойной фронтальной камеры. Упомянут также экранный дактилоскопический сканер.
Известно, что в оснащение Vivo S12 Pro войдёт процессор Dimensity 1200, работающий в тандеме с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x RAM. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 составит 256 Гбайт.
Источник изображений: Vivo
Говорится о наличии дисплея OLED Full HD+ с диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Двойная селфи-камера объединит 50-Мп сенсор Samsung JN1 и 8-Мп блок Hynix Hi846. В состав тройной тыльной камеры войдут 108-Мп модуль Samsung HM2, 8-Мп компонент OmniVision OV8856 и 2-Мп датчик.
Источник изображений: Vivo
Питание Vivo S12 Pro обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА·ч с 44-ваттной подзарядкой.
Новинки показаны в золотистом, чёрном и синем вариантах цветового исполнения. Они будут поставляться с операционной системой OriginOS Ocean UI на основе Android 12.
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