0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Обновление в WhatsApp: мессенджер вводит новую функцию, которая повышает конфиденциальность пользователей

Обновление в WhatsApp: мессенджер вводит новую функцию, которая повышает конфиденциальность пользователей

Мессенджер WhatsApp вводит новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей. Теперь по умолчанию будет скрыт онлайн-статус от незнакомых людей.

Об этом сообщает WABetaInfo.

Ранее WhatsApp по умолчанию устанавливал для этой функции значение «Все», позволяя любому видеть, есть ли пользователь онлайн. Очередное обновление WhatsApp ограничивает видимость статуса.

Теперь увидеть, будет ли пользователь в сети, смогут только те, чьи номера добавлены в контакты смартфона.

Онлайн-статус в WhatsApp позволяет другим контактам узнать, когда вы последний раз были в сети или используете программу на данный момент. Некоторые сторонние приложения используют эту функцию для мониторинга действий пользователей и сбора данных.

«Мы усложняем задачу тем, кого вы не знаете и с кем никогда не общались. Чтобы они не могли увидеть ваше последнее посещение мессенджера и ваше присутствие в сети WhatsApp», — говорится в письме службы поддержки WhatsApp.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.