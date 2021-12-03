Инженеры разработали гибкую батарею для «умной» одежды

Решение подготовили ученые Университета Колумбии. Аккумулятор будет не только гибким и способным растягиваться, но и сможет выдержать десятки циклов стирки.

Об этом сообщает New Atlas.

«Носимая электроника — большой рынок, и эластичные аккумуляторы необходимая для его развития часть. Однако до сих пор такие аккумуляторы нельзя было стирать. Эта способность имеет решающее значение в случае, если они должны соответствовать требованиям для ежедневного использования», — сказал автор исследования доктор Нгок Тан Нгуен.

Для разработки пришлось отказаться от решений на литий-ионной основе. Вместо этого используются недорогие и безопасные марганцево-цинковые аккумуляторы — крошечные структуры интегрируются в полимер для формирования ультратонких эластичных слоев, которые объединяются в единую ткань для использования в готовом продукте.

Известно, что аккумулятор можно растянуть вдвое от его исходной длины, он сохраняет 75% емкости после 500 циклов зарядки и выдерживает до 39 стирок в машинах бытового и коммерческого назначения.

Ожидается, что себестоимость новых АКБ будет близка по цене к стандартным аккумуляторам с аналогичными характеристиками во время выпуска в промышленных масштабах.