Инженеры разработали гибкую батарею для «умной» одежды

Решение подготовили ученые Университета Колумбии. Аккумулятор будет не только гибким и способным растягиваться, но и сможет выдержать десятки циклов стирки.
Об этом сообщает New Atlas.
«Носимая электроника — большой рынок, и эластичные аккумуляторы необходимая для его развития часть. Однако до сих пор такие аккумуляторы нельзя было стирать. Эта способность имеет решающее значение в случае, если они должны соответствовать требованиям для ежедневного использования», — сказал автор исследования доктор Нгок Тан Нгуен.
Для разработки пришлось отказаться от решений на литий-ионной основе. Вместо этого используются недорогие и безопасные марганцево-цинковые аккумуляторы — крошечные структуры интегрируются в полимер для формирования ультратонких эластичных слоев, которые объединяются в единую ткань для использования в готовом продукте.
Известно, что аккумулятор можно растянуть вдвое от его исходной длины, он сохраняет 75% емкости после 500 циклов зарядки и выдерживает до 39 стирок в машинах бытового и коммерческого назначения.
Ожидается, что себестоимость новых АКБ будет близка по цене к стандартным аккумуляторам с аналогичными характеристиками во время выпуска в промышленных масштабах.
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