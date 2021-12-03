Средняя зарплата в сельском хозяйстве возросла до почти 13 тысяч — Минагро

В Украине за период с января по октябрь 2021 года среднемесячная заработная плата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины возросла на 18,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – до почти 13 тыс. грн.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что, по данным Государственной службы статистики Украины, в октябре 2021 года размер средней заработной платы штатных работников в сельском хозяйстве составил 12 827 грн и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 8,5%.
При этом самый высокий уровень заработной платы наблюдался в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черниговской и Полтавской областях.
Также произошел рост среднемесячной зарплаты штатных работников в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 14,4% к соответствующему периоду в прошлом году. В октябре средняя заработная плата в этой области составила 13 055 грн, что на 3,9% больше, чем в предыдущем месяце.
Самый высокий уровень оплаты труда был в г. Киеве, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Киевской областях.
Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре 2021 года составляла 14 045 грн; за последние 12 месяцев (против октября 2020 года) она увеличилась на 15,4%.
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