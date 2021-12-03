Украинские трейдеры будут отстаивать честь страны на World Trading Cup ’21, который состоится на платформе Binomo

World Trading Cup ’21 – это призовой фонд с общей суммой более 1 000 000 долл. США, более 2600 наград, 10 лиг, 11 премий и 2 соревнования. Трейдеры из разных уголков мира будут отстаивать честь своих стран во время крупнейшего в истории соревнования на международной трейдинговой платформе Binomo.
С 13 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г. Binomo проводит World Trading Cup ’21. Участники будут получать баллы за торговлю на платформе и проверять свои позиции в таблице лидеров.
На первом этапе трейдеры посоревнуются с участниками из собственной лиги стран (всего 10 лиг). Это увеличивает вероятность занять одну из призовых позиций, которых на WTC ’21 в общей сложности более 2600. Лучшие трейдеры своих лиг встретятся в международном финале, чтобы завоевать главный приз и защитить честь своей страны.
Состоятся два соревнования одновременно: Спринты и Ежедневное 50. Каждый может стать участником одного или обоих соревнований одновременно.
Ежедневное 50
Спринты
Участие в соревновании могут принимать только пользователи Binomo с реальными учетными записями.
Призы тройки лучших трейдеров каждого соревнования в каждой лиге засчитываются на реальный счет Binomo.
Трейдеры, которые займут 4-е место и низшие места, получат безрисковые сделки.
Узнать больше можно на вебсайте WTC ’21 или на трейдинговой платформе Binomo.
О Binomo
Binomo – одна из ведущих мировых платформ FTT, стартовавшая в 2014 году. Сервис предлагает торговлю более 70 активами, демо-счет для отработки безопасных, готовых к внедрению стратегий, более 100 статей в Справочном центре и чат со службой поддержки. У Binomo есть приложения для всех популярных мобильных операционных систем.
Binomo — член Финансовой комиссии категории А, работает в более чем 130 странах и ежедневно помогает почти 1 миллиону активных трейдеров работать на финансовом рынке. Турниры – это особенность платформы Binomo, где ежегодно происходит более 300 событий.
Узнать больше можно на веб-сайте Binomo.
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