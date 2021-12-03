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В Швейцарии разработали экологичную яхту Aquon One с неограниченным запасом хода

В Швейцарии разработали экологичную яхту Aquon One с неограниченным запасом хода

Швейцарская компания Swiss Sustainable Yachts (SSY) разработала яхту, использующую сразу два вида «зелёной» энергии.

20-метровый катамаран премиум-уровня применяет технологии, благодаря которым сам термин «запаса хода» полностью устареет — комбинация солнечных элементов и установки для добычи водорода позволит путешествовать почти бесконечно, до тех пор, пока светит солнце и позволяет техническое состояние корабля.

В каждом из корпусов катамаран Aquon One имеет по электродвигателю мощностью 134 л.с., питающемуся от водородных топливных ячеек. По данным SSY, водородная технология выгодно отличает корабль от моделей с аккумуляторами или двигателями внутреннего сгорания, даже без учёта того, что новинка не оказывает вредного воздействия на окружающую среду — конструкция намного легче традиционных кораблей.

При этом специальная установка позволяет добывать водород непосредственно из опреснённой морской воды. На крышах корабля расположены 64 квадратных метра солнечных элементов питания, обеспечивающих всё электричество, необходимое для выработки водорода, который хранится в специальных цистернах.


Фото: aquon.ch

У Aquon One имеется небольшой аккумуляторный отсек для хранения «краткосрочных» запасов энергии, как для движения, так и для обеспечения электричеством корабельных систем. Водород хранится в сжатом виде для путешествий на более длинные дистанции. По данным SSY цистерны позволяют хранить в 100 раз больше энергии, чем могли бы полноразмерные современные аккумуляторы — даже в теории пока нельзя установить на корабле аналогичного размера аккумуляторы сопоставимой ёмкости.

Хотя запас хода заявлен как «неограниченный», разработчиком указывается, что речь идёт об эксплуатации со скоростью до 8 узлов (15 км/ч) и крейсерской скоростью 4-6 узлов (7,4-11 км/ч). Другими словами, катамаран, возможно, и может путешествовать условно-бесконечно, но очень медленно.

Солнечно-водородная двигательная система — не единственный «зелёный» компонент Aquon One. Яхта-катамаран использует замкнутый цикл очистки сточных вод, а сами корпуса изготовлены преимущественно из экологически безопасных материалов, включая бамбук. Применяется умная система управления энергией, имеются холодильник, стиральная и посудомоечная машины и другая бытовая техника, управлять большинством функций, включая контроль климата и освещения, можно с помощью мобильного приложения.

По материалам 3dnews.ru
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