Еще одна страна с 15 декабря будет требовать у туристов обязательные ковид-тесты

С 15 декабря Кипр вводит новые меры борьбы против пандемии Соvid-19, в том числе сдачу экспресс-тестов для туристов.

Об этом пишет Консульский отдел Посольства Украины в Республике Кипр.

С 15 декабря 2021 пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, обязаны сдать экспресс-тест через 72 часа после прибытия.

Тесты будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность.

Лица, привитые бустерной дозой, проходить тестирование не обязаны.

Кроме того, на Кипре «с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года доступ к общественным мероприятиям (таким как празднование юбилеев, крестин) и заведениям питания в отелях разрешается только для привитых как минимум первой дозой, при условии, что у них есть отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР-теста».

Также с 15 декабря вводится обязательный карантин в государственных карантинных центрах для всех лиц, подтверждающих штамм «омикрон» или любой другой вид его мутации.

Лица, контактировавшие с такими больными, должны находиться на самоизоляции независимо от наличия у них всех необходимых доз вакцинации.

В ведомстве сообщают, что с 15 декабря отменяются и рождественские мероприятия (если они проводятся без соблюдения протоколов), организуемые частными компаниями, организациями и ассоциациями в помещениях и под открытым небом.