Шоуранер, продюсер TikTok, кастинг-менеджер: подборка необычных вакансий декабря

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, поинтересовался у rabota.ua о вакансиях для тех кандидатов, которых воодушевляет что-то новое.
Шоуранер в 1+1 media (Киев). Рассматривают кандидатов с опытом работы не менее 3 лет в сериальном производстве; которые имеют базовый уровень знаний в сфере телевизионной аналитики, высокий уровень организационных, логистических способностей; умеют транслировать продакшн-студии и съемочной группе позицию телеканала; знают рынок производства сериалов, компаний и персоналий с положительной экспертизой в сериальном производстве.
Будущий работник может рассчитывать на официальное оформление и «белую» зарплату; медицинское страхование; оплачиваемый отпуск (28 календарных дней) и больничный; необходимую технику для работы и мобильную связь; скидки и льготы на занятия в спортклубе, отдых на горнолыжном курорте и т. п; корпоративный университет и большое количество возможностей для обучения; современный и комфортный офис в центре города; кухни и гейм-зоны на территории офиса.
Продавец на рождественскую ярмарку в Lasolini (Львов).
На сезонную работу в период с 17.12.2021 года по 20.01.2022 года нужны продавцы, которые будут реализовывать напитки и блюда в ярмарочном домике. Среди требований к кандидатам: пунктуальность, ответственность; готовность и желание работать; опыт работы в торговле приветствуется, но не обязателен. Предлагается заработная плата от 15 000 до 25 000 грн.
Продюсер TikTok в Анта Group (Киев). Что важно для работодателя: быстрые и точные переводы (английский-русский/русский, русский/украинский-английский; любить кино и рекламе, разбираться в стилях, направлениях, приемах; навыки ведения переговоров; точность и пунктуальность в работе; опыт ведения нескольких проектов одновременно; опыт управления командой; способность разбираться в стилях и приемах; целеустремленность, исполнительность, высокая скорость выполнения задач, многозадачность, стрессоустойчивость.
Работодатель анонсирует: достойный уровень зарплаты; интересную работу над различными проектами; профессиональный и личностный рост; неделя стажировки +1 месяц испытательного срока; удаленную работу; оплачиваемый выходной в день рождения.
Кастинг-менеджер/ка в StarLightMedia (Киев). Рассматривают кандидатов с опытом работы в сфере телевидения. Работодатель готов предложить: самореализацию в творческой среде; конкурентную заработную плату и возможности ее ежегодного роста; круглосуточное медицинское сопровождение за счет компании; участие в корпоративном фонде взаимопомощи в экстренных ситуациях; скидки в разных сервисных компаниях (курорты, туроператоры, салоны красоты, спортзалы, заправки и т.д.); широкие возможности обучения, личностного, профессионального и карьерного развития.
Голд-фармер, игрок WoW (удаленно) в BetterGold (Харьков). Требуются работники, которые умеют играть в WoW и способны уделять работе от 8 до 12 часов в день (не подработка), работа удаленная, свободный график – 6-7 дней в неделю, есть возможность самостоятельно выбрать удобное время для работы; заработная плата – от 500 до 800$, выплачивается регулярно.
Требования к кандидатам: опыт игры в WoW минимум 2-3 года; усидчивость, любовь к играм; английский язык – уровень Elementary (как минимум); ответственность и зрелость, способность самоорганизовываться дома.
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