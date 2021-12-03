Еще у одного китайского застройщика есть проблемы с погашением долгов

Китайский застройщик Fantasia Holdings Group договорился с кредиторами об отсрочке погашения долга на общую сумму 114,6 миллиона долларов, а также процентных платежей, которые он не смог сделать в ноябре, сообщает «Интерфакс-Украина».
Торги акциями компании, приостановленные в конце прошлого месяца, были возобновлены в понедельник. Акции упали в цене на 9%, до рекордного минимума, в начале сессии, однако затем сократили снижение до 3,2%.
Рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги Fantasia, заявив, что не получает от компании достаточной информации для их поддержки.
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Fantasia сообщила, что ее владельцы евробондов позволили компании отложить погашение бумаг на 2024 год, а также отсрочить процентные выплаты за долг на один год — до ноября 2022 года.
Fantasia была основана в 1996 году Цзэн Цзе, племянницей бывшего заместителя председателя КНР Цзэн Цинхуна. Компания занимается строительством жилой недвижимости премиум-класса и апартаментов класса «люкс».
С начала этого года стоимость акций Fantasia упала более чем на 70%.
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