Новый порядок регистрации места жительства - разъяснение КГГА

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, что нового введено в порядке регистрации и снятия с регистрации места жительства для физических лиц.
С 1 декабря 2021 года вступил в силу Закон Украины «О публичных (электронных публичных) услугах по декларированию и регистрации места жительства в Украине», который установил новый порядок регистрации и снятия с регистрации места жительства физических лиц.
Основные изменения. Как отметили в КГГА, введены две формы подачи информации о месте жительства:
При подаче заявления через ЦПАУ лицо приходит только один раз. За результатом предоставления услуг возвращаться не нужно — заявители просто получают SMS-сообщение на личный телефон.
Читайте также: ТОП самых дорогих городов мира для проживания
Также отменено проставление штампа о регистрации места жительства физического лица к документам.
Важно! Сейчас при получении каких-либо услуг не нужно предоставлять справку о регистрации места жительства. Структурные подразделения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), коммунальные предприятия, другие учреждения и организации, которые в своей работе имеют дело с информацией о месте проживания граждан, могут получать указанные данные непосредственно из информационной системы «Реестр территориальной общины города Киева» путем подключения.
Кстати, о нововведениях, касающихся ваших кошельков, мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Заметим, информационная система «Реестр территориальной общины города Киева» — это единственный источник достоверной информации о задекларированном/зарегистрированном месте проживания физических лиц в городе Киеве. Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства лица могут подтвердить е-паспортом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине дорожает интернет: ТОП-5 стран с самой высокой абонплатойВчера, 19:23 - 1920 7
Украинцев обяжут привязать SIM-карты к паспортам5 ч. назад - 3167 5
Виртуальные карты «тысячи за вакцинацию» уже оформили более миллиона украинцев3 ч. назад - 566 3
Банки повысили средние ставки по депозитам8 ч. назад - 4297 2
Киевская обходная дорога: начался первый конкурс на строительство2 ч. назад - 594 1
Банки повысили средние ставки по депозитам8 ч. назад - 4297 2
Украинцев обяжут привязать SIM-карты к паспортам5 ч. назад - 3167 5
Кто в Украине зарабатывает меньше всего: список вакансийВчера, 17:03 - 2936
В Украине дорожает интернет: ТОП-5 стран с самой высокой абонплатойВчера, 19:23 - 1920 7
Киевляне в декабре получат от «Киевтеплоэнерго» обновленные платежки (фото)7 ч. назад - 1575
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1205
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1759 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1894
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 516
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1551 1