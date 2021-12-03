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Новый порядок регистрации места жительства - разъяснение КГГА

Новый порядок регистрации места жительства - разъяснение КГГА

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, что нового введено в порядке регистрации и снятия с регистрации места жительства для физических лиц.

С 1 декабря 2021 года вступил в силу Закон Украины «О публичных (электронных публичных) услугах по декларированию и регистрации места жительства в Украине», который установил новый порядок регистрации и снятия с регистрации места жительства физических лиц.

Основные изменения. Как отметили в КГГА, введены две формы подачи информации о месте жительства:

  • лично, как было раньше, с подачей заявления в бумажной форме через центры предоставления административных услуг (регистрация места жительства);
  • в электронном виде, путем заполнения декларации онлайн, без необходимости терять время на посещение каких-либо учреждений — центров предоставления административных услуг (далее — ЦПАУ) или военных комиссариатов для мужчин (декларирование места жительства).

При подаче заявления через ЦПАУ лицо приходит только один раз. За результатом предоставления услуг возвращаться не нужно — заявители просто получают SMS-сообщение на личный телефон.

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Также отменено проставление штампа о регистрации места жительства физического лица к документам.

Важно! Сейчас при получении каких-либо услуг не нужно предоставлять справку о регистрации места жительства. Структурные подразделения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), коммунальные предприятия, другие учреждения и организации, которые в своей работе имеют дело с информацией о месте проживания граждан, могут получать указанные данные непосредственно из информационной системы «Реестр территориальной общины города Киева» путем подключения.

Кстати, о нововведениях, касающихся ваших кошельков, мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Заметим, информационная система «Реестр территориальной общины города Киева» — это единственный источник достоверной информации о задекларированном/зарегистрированном месте проживания физических лиц в городе Киеве. Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства лица могут подтвердить е-паспортом.

Справка Finance.ua:

  • Регистрация (декларирование) места жительства не будет влиять на получение услуг — оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно не привязываясь к месту регистрации;
  • место регистрации не дает лицу оснований для приобретения права владения, пользования или распоряжения жильем (в том числе не является поводом для вселения или признания за лицом права на проживание и/или права пользования жильем). Это лишь адрес для официальной переписки и информирование государства о том, где вы проживаете.
По материалам Finance.UA
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