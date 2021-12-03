Минздрав расширил «оранжевую» зону карантина

На сегодняшний день показатели «желтой» зоны эпидемической опасности у 12 регионов Украины и столица.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали на сайте Министерства охраны здоровья.

Показателям «желтой» зоны соответствуют Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Донецкая, Одесская и Закарпатская — в «оранжевой» зоне. Днем раньше Одесская область была в «желтой» зоне.

Напомним, в Украине с 6 декабря изменился срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30. В частности, ужесточатся требования для областей «желтой» зоны.

С декабря бизнес в «желтой» зоне обязан проверять документы о вакцинации или отрицательный тест. Люди, которые не получили хотя бы одну прививку против COVID-19 или не имеют отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в «желтом» уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;