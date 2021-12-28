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Билл Гейтс допустил отказ от Zoom в пользу метавселенных к 2024 году

Билл Гейтс допустил отказ от Zoom в пользу метавселенных к 2024 году

Через два-три года большинство виртуальных встреч будут проходить в метавселенных. Такой прогноз дал основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.

«Идея заключается в том, что в конечном итоге вы будете использовать свой аватар для встреч с людьми в виртуальном пространстве, которое имитирует ощущение присутствия в реальной комнате вместе с ними. Для этого вам понадобится что-то вроде VR-очков и перчаток с захватом движения», — написал Гейтс.

По словам миллиардера, люди ошибочно считают, что качество программного обеспечения, стоящего за подобными симуляциями, будет оставаться неизменным. Он подчеркнул, что технологический аспект метавселенной развивается крайне быстро, а со временем этот процесс лишь ускорится.

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Гейтс отметил, что у большинства людей пока нет необходимого для погружения в метавселенные оборудования. Однако, по его мнению, скоро ситуация изменится.

Он рассказал, что в 2022 году Microsoft планирует выпустить «промежуточную версию» своего VR-комплекта, который использует «вашу веб-камеру для захвата анимации аватара, применяемого в текущем 2D-сеттинге».

«Нам еще есть над чем поработать, но мы приближаемся к черте, после которой технология действительно начнет повторять опыт совместной работы в офисе», — заключил Гейтс.

По материалам Forklog
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