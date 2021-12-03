Условия въезда в европейские страны для граждан Украины (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Коронавирус Инфо, в какие страны сейчас могут уехать украинцы.

Перед планированием путешествий за границу необходимо ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну на интерактивной карте МИД.

Сейчас для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов:

украинцам необходимо предоставить COVID -сертификат,

отрицательные результаты теста, или сертификат о выздоровлении.

Некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий. Карта по ссылке.

Инфографика от «Коронавирус Инфо»

Куда запрещено. Беларусь, Болгария, Мальта, Сан-Марино, Словакия.

Можно полностью вакцинированным украинским туристам: Бельгия, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Германия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Вакцинация, сертификат о выздоровлении или тест: Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Хорватия, Андора.

Напомним, что Польша из-за опасности штамма коронавирус «Омикрон» усилила ограничения для всех, кто въезжает в страну из-за пределов Шенгенской зоны. С 15 декабря 2021 года, как сообщает издание WPost, будет действовать новое требование: за сутки перед вылетом в Польшу необходимо сдать ПЦР-тест. Это правило касается даже вакцинированных туристов, в том числе украинцев.

Румыния также обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии COVID-19. Теперь от тех, кто въезжает, потребуют не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr