Условия въезда в европейские страны для граждан Украины (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Коронавирус Инфо, в какие страны сейчас могут уехать украинцы.
Перед планированием путешествий за границу необходимо ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну на интерактивной карте МИД.
Сейчас для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов:
Некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий. Карта по ссылке.
Инфографика от «Коронавирус Инфо»
Куда запрещено. Беларусь, Болгария, Мальта, Сан-Марино, Словакия.
Можно полностью вакцинированным украинским туристам: Бельгия, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Германия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.
Вакцинация, сертификат о выздоровлении или тест: Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Хорватия, Андора.
Напомним, что Польша из-за опасности штамма коронавирус «Омикрон» усилила ограничения для всех, кто въезжает в страну из-за пределов Шенгенской зоны. С 15 декабря 2021 года, как сообщает издание WPost, будет действовать новое требование: за сутки перед вылетом в Польшу необходимо сдать ПЦР-тест. Это правило касается даже вакцинированных туристов, в том числе украинцев.
Румыния также обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии COVID-19. Теперь от тех, кто въезжает, потребуют не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест.
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