Wizz Air объявил распродажу билетов за 2 евро

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает 10 тыс. билетов за 1.99 евро на отдельные рейсы в/из Италии, забронированные в течение сегодняшнего дня.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал от авиакомпании детали акции.

«Указанная количество билетов (10 000) по цене 1,99 евро применяется 10 декабря 2021 года для выбранных рейсов в и из Италии. Цена действительна только для бронирования билетов на сайте wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ», — сказано в сообщении.

Цена в одну сторону, включая административный сбор. В цену включены:

одна ручная кладь (макс.: 40×30×20 см);

чемодан на колесиках и каждое место зарегистрированного багажа оплачиваются дополнительно.

Период путешествия ограничен. Путешествие необходимо завершить до 28 февраля 2022 года.

Лоукостер летает в разные города Италии из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. С картой направлений авиакомпании можно ознакомиться здесь.



Скриншот с сайта wizzair.com

Справка Finance.ua:

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