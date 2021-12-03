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Wizz Air объявил распродажу билетов за 2 евро

Wizz Air объявил распродажу билетов за 2 евро

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает 10 тыс. билетов за 1.99 евро на отдельные рейсы в/из Италии, забронированные в течение сегодняшнего дня.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал от авиакомпании детали акции.

«Указанная количество билетов (10 000) по цене 1,99 евро применяется 10 декабря 2021 года для выбранных рейсов в и из Италии. Цена действительна только для бронирования билетов на сайте wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ», — сказано в сообщении.

Цена в одну сторону, включая административный сбор. В цену включены:

  • одна ручная кладь (макс.: 40×30×20 см);
  • чемодан на колесиках и каждое место зарегистрированного багажа оплачиваются дополнительно.

Период путешествия ограничен. Путешествие необходимо завершить до 28 февраля 2022 года.

Лоукостер летает в разные города Италии из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. С картой направлений авиакомпании можно ознакомиться здесь.


Скриншот с сайта wizzair.com

Справка Finance.ua:

  • Италия изменила условия въезда для граждан из стран Группы D, к которой относится Украина. Так, полностью вакцинированные граждане Украины с отрицательным тестом смогут путешествовать в Италию без обязательной самоизоляции;
  • Италия признает следующие вакцины: Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca и Janssen/Johnson & Johnson.

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По материалам Finance.UA
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