Кто в Украине зарабатывает меньше всего: список вакансий

В Украине на рынке труда предлагают десятки тысяч вакансий с минимальной зарплатой. Минимум зарабатывают, например, администраторы магазинов, дворники, мойщики.
Об этом рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble в комментарии Обозревателю.
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“На рынке есть немало вакансий на минимальную зарплату. Мы решили составить список вакансий, предполагающих полную занятость с 5-дневной рабочей неделей, и в которых 6500 гривен – это полная зарплата за месяц. В основном, эти вакансии для работников физического труда”, – говорит эксперт.
На зарплату 6500 грн в Украине предлагают такие вакансии:
Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).
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