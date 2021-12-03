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Кто в Украине зарабатывает меньше всего: список вакансий

Кто в Украине зарабатывает меньше всего: список вакансий

В Украине на рынке труда предлагают десятки тысяч вакансий с минимальной зарплатой. Минимум зарабатывают, например, администраторы магазинов, дворники, мойщики.

Об этом рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble в комментарии Обозревателю.

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“На рынке есть немало вакансий на минимальную зарплату. Мы решили составить список вакансий, предполагающих полную занятость с 5-дневной рабочей неделей, и в которых 6500 гривен – это полная зарплата за месяц. В основном, эти вакансии для работников физического труда”, – говорит эксперт.

На зарплату 6500 грн в Украине предлагают такие вакансии:

  • администратор магазина;
  • дворник;
  • кладовщик склада;
  • медрегистратор;
  • оператор полей орошения и фильтрации;
  • приемщик грузов и багажа;
  • продавец продовольственных товаров;
  • разнорабочий;
  • швея;
  • мойщик.

Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Обозреватель
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