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Какие преимущества дает закон «О негосударственном пенсионном обеспечении»

Какие преимущества дает закон «О негосударственном пенсионном обеспечении»

Закон «О негосударственном пенсионном обеспечении» открывает ряд возможностей для украинцев.

О них входе экспертной встречи с журналистами «Всё о негосударственном пенсионном обеспечении и НПФ» рассказала Ольга Бондаренко – председатель совета негосударственных пенсионных фондов «Взаимопомощь» и «Гарант-Пенсия», член совета «Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов», эксперт внедрения второго уровня пенсионной реформы в составе рабочих групп при Кабинете Министров Украины и профильном комитете Верховной Рады.

«Прежде всего – это налоговая скидка. Потому что сегодня это единственный финансовый продукт в Украине, который позволяет вернуть человеку налог на прибыль. Если вы делаете взнос, скажем, 1 тыс. грн, то вы можете получить 180 грн налоговой компенсации. Эту сумму можно относить к своей доходности», – отметила Бондаренко.

Впрочем, есть ограничение – 36 тыс. грн. Эта сумма зависит от уровня прожиточного минимума.

«Пенсионный счет – это ваша собственность, на него не могут наложить арест или конфисковать. Также накопления наследуются. Наследникам даже не придется с таких накоплений платить налоги. Кроме того, в негосударственных пенсионных фондах свободный график и отсутствуют обязательные платежи. Человек сам для себя определяет сумму и периодичность, с которой будет вносить деньги на счет», – добавила Ольга Бондаренко.

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По материалам Finance.UA
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