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НБУ изменил порядок кассовых операций в гривне

НБУ изменил порядок кассовых операций в гривне

Национальный банк нормировал порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в соответствии с требованиями законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Finance.ua передает детали.

«Национальный банк нормировал ряд вопросов относительно порядка ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине в соответствии с требованиями законодательства», — сказано в сообщении.

Что изменится. Отныне ограничения на наличные расчеты (в размере 50 тыс. грн) не будут распространяться на использование наличных средств фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий, созданного во исполнение Закона Украины «О Государственном бюро расследований».

Аналогичная норма уже действует во время использования наличных средств из фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий, созданного во исполнение Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

Кроме того, Национальный банк:

  • во исполнение требований Закона Украины № 1368-ІХ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» предусмотрел возможность использования е-паспорта при выдаче наличных по расходному кассовому ордеру отдельным физическим лицам;
  • уточнил требования по обеспечению субъектами хозяйствования наличия в кассах банкнот, оборотной и/или разменной монеты для выдачи сдачи, с учетом бонусных программ лояльности и/или наличия устройств для приема монет.

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По материалам Finance.UA
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