К программе выплат COVID-вакцинированным присоединились уже шесть банков

Участие в госпрограмме «еПоддержка», которая была инициирована Президентом Украины Владимиром Зеленским и стартует 19 декабря, принимают уже 6 банков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«На данное время участие в программе принимают 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, „Ощадбанк“. Постепенно будут присоединяться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующее постановление по этой программе, направленной на поддержку бизнеса, который наиболее пострадал во время пандемии COVID-19, путем стимулирования спроса среди граждан, было принято в четверг на заседании Кабмина.
«Для Правительства очень важно поддержать тот бизнес, который столкнулся с большими вызовами во время пандемии. Начисление 1000 грн всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, не только будет стимулировать граждан делать прививки, но и позволит поддержать наиболее уязвимые отрасли, в частности, сферу культуры и спорта, транспортную отрасль», — отметила первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко.
В частности, этой программой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, смогут получить 1000 грн от государства.
За эти средства граждане смогут приобрести абонемент в спортзал либо фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, приобрести книги.
Эта программа будет реализовываться в несколько этапов.
«С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении „Дія“. Это — самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают», — проинформировали в министерстве.
Как уточняется, для участия в программе необходимо иметь гражданство Украины; быть старше 18 лет; иметь «зеленый» COVID-сертификат вакцинации в приложении «Дія».
Все, кто соответствует этим критериям, смогут открыть текущий счет «еПоддержка» со специальным режимом использования и выбрать услугу «еПоддержка» в приложении «Дія».
Отмечается, что средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн.
По данным министерства, банки будут распознавать категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными — будет невозможно.
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