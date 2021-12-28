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ТОП-5 отраслей с самыми высокими зарплатами в Украине в 2021 году

ТОП-5 отраслей с самыми высокими зарплатами в Украине в 2021 году

Finance.ua как портал, который следит за размером зарплат на рынке Украины, узнал у grc.ua, на сколько выросла зарплата в Украине за год и в каких отраслях платят больше всего.

Эксперты приняли во внимание восьмимесячный период: апрель 2021-ноябрь 2021 и отчет по зарплатам, указанным в вакансиях 28 различных профессиональных отраслей.

Где платят самые высокие зарплаты:

  • лидеры всех рейтингов по востребованности и размеру зарплат — отрасль информационных систем и телеком. С апреля до ноября 2021 оплата труда в отрасли в среднем увеличилась на 11 331 грн. Если в апреле средняя заработная плата этой профсферы составляла 51 469 грн, то уже в ноябре эта цифра выросла до отметки 62 800 грн.
  • вторыми по размеру ежемесячной компенсации являются представители топ-менеджмента. С апреля 2021 зарплаты руководителей в среднем увеличились на символические 5 354 грн — от 39 146 грн до 44 500 грн;
  • в последнее время в пятерку самых высоких средних зарплат в Украине входят представители консалтинга. Однако средняя зарплата здесь в разные месяцы то поднималась, то снова падала. Самый низкий показатель был в мае — 20 088 грн, а самый высокий в апреле — 31 654 грн;
  • в отрасли страхование динамика развития зарплаты была незначительной. За восемь месяцев зарплата у страхователей выросла на 2 008 грн — в апреле цифра достигала 23 592 грн, а в ноябре — 25 600 грн;
  • последняя в пятерке самых высоких зарплат — отрасль строительства и недвижимости. За период апрель-ноябрь 2021 средняя заработная плата в этой сфере выросла на 6 073 грн до 28 500 грн.

Что произошло с зарплатами в других отраслях:

  • юриспруденция — рост на 5 744 грн: с 22 256 грн в начале выбранного периода до 28 000 грн в конце;
  • в областях «Добыча сырья», «Маркетинг, реклама, PR», «Наука и образование» и «Спорт, фитнес» наблюдалась негативная динамика. Зарплата уменьшилась на 2 094 грн, 3 652 грн, 1 733 грн и 2 512 грн соответственно;
  • категория «Закупки»: рост с 19 831 грн до 22 600 грн, то есть цифра выросла на 2 769 грн;
  • в государственной службе, производстве, сельском хозяйстве динамика была существенно позитивная. Например, оплата труда госслужащих выросла на 12 000 грн — с 16 000 грн до 28 000 грн, причем в сентябре цифра достигла своего пика и составила 43 000 грн;
  • уменьшилась средняя зарплата в банках, инвестициях и бухгалтерии – показатели упали на 1 772 грн и 1 516 грн соответственно;

В целом динамика изменений средней заработной платы по Украине по всем вакансиям составляет:

  • апрель — 17 065 грн;
  • май — 17 038 грн;
  • июнь — 14 363 грн;
  • июль — 16 630 грн;
  • август — 16 700 грн;
  • сентябрь — 18 000 грн;
  • октябрь — 17 700 грн;
  • ноябрь — 18 400 грн.

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По материалам Finance.UA
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