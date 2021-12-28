ТОП-5 отраслей с самыми высокими зарплатами в Украине в 2021 году

Finance.ua как портал, который следит за размером зарплат на рынке Украины, узнал у grc.ua, на сколько выросла зарплата в Украине за год и в каких отраслях платят больше всего.
Эксперты приняли во внимание восьмимесячный период: апрель 2021-ноябрь 2021 и отчет по зарплатам, указанным в вакансиях 28 различных профессиональных отраслей.
Где платят самые высокие зарплаты:
Что произошло с зарплатами в других отраслях:
В целом динамика изменений средней заработной платы по Украине по всем вакансиям составляет:
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