Какие профессии из сферы продаж наиболее востребованы (инфографика)

Долгое время на первых ступеньках среди вакансий стоит профессия Специалист сферы продаж.
Finance.ua узнал подробности у кадрового портала grc.ua, какие профессии среди сфере Продаж больше всего востребованы.
В ноябре 2021 г. профессиональная сфера Продажи составила 26% от всех вакансий, актуальных на сайте. В свою очередь процент резюме из профессиональной сферы Продажи, размещенных на портале, составляет 12%.
Если сопоставить аналитические данные, то можно сделать вывод, что вакансии отрасли продаж перекрывают потребность на 74%. То есть предложение на рынке труда сферы продаж в некоторых категориях превышает спрос. Хотя и желающих получить работу в этой сфере тоже немало.
Если рассматривать детально спрос и предложение на профессии сферы продаж, то можно сделать вывод, что среди некоторых специализаций количество вакансий намного превышает предложения от специалистов, которые ищут работу.
То есть в некоторых сферах конкуренция почти или полностью отсутствует. Устроиться на такие места, например, как кассир на кассе супермаркета, совсем не сложно.
Большинство специалистов из профессиональной сферы Продажи акцентируют внимание на низкой заработной плате и отсутствии или малой вероятность перспективы карьерного роста на должностях кассира, продавца и т.д.
Уровень конкуренции в разных категориях сферы продаж разный.
Наибольшая конкуренция среди соискателей – 3,3 специалиста на 1 рабочее место – у отрасли Дистрибуция.
Наименьшие показатели по конкуренции – 1,1 человек на 1 рабочее место среди отрасли Продаж строительных материалов, электротехнического оборудования, светотехники.
Небольшой конкурс 1,2 специалиста на 1 рабочее место для отрасли Продаж услуг для бизнеса, розничной торговли и прямые продажи. Конкуренция в 1,3 специалиста на 1 рабочее место для отрасли Продаж услуг для населения и торговые сети. И с близкими по значению показателями: 2,2, 2,4, 2,9 специалиста на 1 рабочее место конкуренция для Менеджеров по работе с клиентами, Управление продажами и Оптовая торговля соответственно.
Итак, в сфере продаж есть как и большая конкуренция среди специалистов на 1 рабочее место – до 3,3 человека, также существуют совсем неконкурентные категории – количество вакансий превышает спрос среди соискателей.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С сегодняшнего дня в магазинах нельзя бесплатно раздавать пакеты-«маечки»Вчера, 12:41 - 2676 60
Налоговая создаст спецподразделение для аудита доходов состоятельных гражданВчера, 13:01 - 2846 5
В МВД анонсировали новые методы контроля водителейВчера, 05:39 - 6084 4
Wizz Air объявил распродажу билетов за 2 евроВчера, 16:03 - 9195 3
Когда Швейцария вернет миллионы Януковича: названо условиеВчера, 15:14 - 911 3
Wizz Air объявил распродажу билетов за 2 евроВчера, 16:03 - 9195 3
Налоговая создаст спецподразделение для аудита доходов состоятельных гражданВчера, 13:01 - 2846 5
Условия въезда в европейские страны для граждан Украины (инфографика)Вчера, 17:00 - 2056
Долги по коммуналке: когда жилье автоматически выставят на продажу — мнение эксперта4 ч. назад - 1346 1
Сколько стоит машина из США3 ч. назад - 1240 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1074
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1651 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1783
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 490
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1451 1