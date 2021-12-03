Какие профессии из сферы продаж наиболее востребованы (инфографика)

Долгое время на первых ступеньках среди вакансий стоит профессия Специалист сферы продаж.

Finance.ua узнал подробности у кадрового портала grc.ua, какие профессии среди сфере Продаж больше всего востребованы.

В ноябре 2021 г. профессиональная сфера Продажи составила 26% от всех вакансий, актуальных на сайте. В свою очередь процент резюме из профессиональной сферы Продажи, размещенных на портале, составляет 12%.

Если сопоставить аналитические данные, то можно сделать вывод, что вакансии отрасли продаж перекрывают потребность на 74%. То есть предложение на рынке труда сферы продаж в некоторых категориях превышает спрос. Хотя и желающих получить работу в этой сфере тоже немало.



Если рассматривать детально спрос и предложение на профессии сферы продаж, то можно сделать вывод, что среди некоторых специализаций количество вакансий намного превышает предложения от специалистов, которые ищут работу.

То есть в некоторых сферах конкуренция почти или полностью отсутствует. Устроиться на такие места, например, как кассир на кассе супермаркета, совсем не сложно.

Большинство специалистов из профессиональной сферы Продажи акцентируют внимание на низкой заработной плате и отсутствии или малой вероятность перспективы карьерного роста на должностях кассира, продавца и т.д.

Уровень конкуренции в разных категориях сферы продаж разный.

Наибольшая конкуренция среди соискателей – 3,3 специалиста на 1 рабочее место – у отрасли Дистрибуция.

Наименьшие показатели по конкуренции – 1,1 человек на 1 рабочее место среди отрасли Продаж строительных материалов, электротехнического оборудования, светотехники.

Небольшой конкурс 1,2 специалиста на 1 рабочее место для отрасли Продаж услуг для бизнеса, розничной торговли и прямые продажи. Конкуренция в 1,3 специалиста на 1 рабочее место для отрасли Продаж услуг для населения и торговые сети. И с близкими по значению показателями: 2,2, 2,4, 2,9 специалиста на 1 рабочее место конкуренция для Менеджеров по работе с клиентами, Управление продажами и Оптовая торговля соответственно.

Итак, в сфере продаж есть как и большая конкуренция среди специалистов на 1 рабочее место – до 3,3 человека, также существуют совсем неконкурентные категории – количество вакансий превышает спрос среди соискателей.

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