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Какие скидки дает «Карта киевлянина»

Какие скидки дает «Карта киевлянина»

Интерес к «Карте киевлянина» возобновился с новой силой после сообщения столичных властей о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

«Карта киевлянина» привязана к вам лично. Если ею будет рассчитываться кто-то другой, ее могут изъять и аннулировать.

Это правило не распространяется на недееспособных или людей с инвалидностью. Опекуну/представителю нужно оформить доверенность, чтобы пользоваться картой, впрочем, права на бесплатный проезд она в таком случае не дает.

Finance.ua разбирался, какие еще скидки предоставляет эта карта.

Проезд. Льготникам – бесплатный. Все другие могут использовать карту как проездной, пополнив от 1 до 50 поездок. Пополнить ее можно в терминалах, кассах метро, на сайте ГИВЦ или EasyPay.

В будущем такую возможность хотят добавить в «Киев цифровой», но когда именно это произойдет, спрогнозировать трудно. Имейте в виду, что деньги при пополнении проездного будут списываться именно с «Карты киевлянина».

Скидки. Владельцы «Карты киевлянина» могут посещать по специальным ценам или даже бесплатно (в определенные дни) муниципальные заведения культуры – театры, музеи, Киевский зоопарк и т.д.

В сети коммунальных аптек «Фармация» держателям карт отпускают лекарства по специальным ценам с фиксированной минимальной наценкой. В КГГА утверждают, что скидка на лекарственные средства доходит до 70%. Перечень таких аптек можно найти здесь.

В киевских лабораториях «Синево» с «Картой киевлянина» действует скидка 5-20% на услуги. Размер скидки определяется социальной категорией держателя карты.

Также “Карта киевлянина” дает скидку на продукты (нужно ею рассчитываться в магазинах-партнерах) и хлеб.

Больше в материале – «Карта киевлянина»: как оформить и где может помочь

По материалам Finance.UA
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