Сколько стоит машина из США

В последнее время больше популярности набирают машины из США. Самое привлекательное в такой покупке – цена, ведь стоимость «американца» на 30-50% ниже рыночной в Украине. Но рисков и головной боли больше. Впрочем, это не останавливает желающих.

Только в сентябре этого года украинцы зарегистрировали 54,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это в полтора раза больше прошлогоднего показателя. Всего же с начала 2021 года украинцы зарегистрировали более 355 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран.

Finance.ua разбирался, как купить авто из США и сколько это будет стоить.

Рассчитывая стоимость авто из США, нужно учитывать следующие платежи:

Фактическая стоимость – это та сумма, которая вносится на аукционе, зависит от выбранного лота.

Сбор аукциона – примерно 10% от фактической стоимости.

Стоимость транспортировки в американский порт, упаковки в контейнер, доставки в Украину – 1,5-2 тыс. долл.

Услуги брокера, экспедитора – до 1 тыс. долл.

Стоимость растаможки. Посчитать можно на сайте Государственной таможенной службы.

Доставка до конечного пункта (до Киева – 200 долл.).

Стоимость ремонта или восстановления авто в Украине – зависит от типа повреждений.

Стоимость сертификации – 250 долл.

Комиссия фирмы, которая занимается пригоном машины – 500 долл.

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