Сколько стоит машина из США

В последнее время больше популярности набирают машины из США. Самое привлекательное в такой покупке – цена, ведь стоимость «американца» на 30-50% ниже рыночной в Украине. Но рисков и головной боли больше. Впрочем, это не останавливает желающих.
Только в сентябре этого года украинцы зарегистрировали 54,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это в полтора раза больше прошлогоднего показателя. Всего же с начала 2021 года украинцы зарегистрировали более 355 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран.
Finance.ua разбирался, как купить авто из США и сколько это будет стоить.
Рассчитывая стоимость авто из США, нужно учитывать следующие платежи:
Фактическая стоимость – это та сумма, которая вносится на аукционе, зависит от выбранного лота.
Больше читайте в материале – Как купить авто из США. И не остаться один на один с проблемой
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С сегодняшнего дня в магазинах нельзя бесплатно раздавать пакеты-«маечки»Вчера, 12:41 - 2490 51
Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год: главные показателиВчера, 10:03 - 572 12
В МВД анонсировали новые методы контроля водителейВчера, 05:39 - 5584 4
Налоговая создаст спецподразделение для аудита доходов состоятельных гражданВчера, 13:01 - 2590 3
Wizz Air объявил распродажу билетов за 2 евроВчера, 16:03 - 7821 2
Wizz Air объявил распродажу билетов за 2 евроВчера, 16:03 - 7821 2
Налоговая создаст спецподразделение для аудита доходов состоятельных гражданВчера, 13:01 - 2590 3
С сегодняшнего дня в магазинах нельзя бесплатно раздавать пакеты-«маечки»Вчера, 12:41 - 2490 51
Условия въезда в европейские страны для граждан Украины (инфографика)Вчера, 17:00 - 1924
Не только через «Дію». Тысячу за вакцинацию можно будет получить другим способомВчера, 12:00 - 1657
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1063
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1645 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1781
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 487
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1447 1