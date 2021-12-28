Fitch прогнозирует рост мирового авторынка в 2022 году

Ситуация по продажам на глобальном авторынке в 2022 году может улучшиться на фоне дальнейшего восстановления спроса и постепенного смягчения проблем с цепями поставок. Такой прогноз опубликовало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщает Autoconsulting.
В агентстве считают, что мировые продажи автомобилей вырастут в 2022 году. Тем не менее показатель будет ниже 2019 года примерно на 6%.
В Китае, как ожидается, в 2021 году будет продано 21,8 млн легковых автомобилей, а в 2022 году – 23,3 млн. В США продажи в следующем году повысятся до 16,2 млн с ожидаемых 15,2 млн в 2021 году. В Европе по итогам 2022 года будет продано 12,8 млн машин, в 2021 – 11,6 млн, согласно прогнозу Fitch.
Ожидается, что доступность полупроводников для автомобильной отрасли будет умеренно расти в течение всего 2022 года, однако из-за пандемии риски в автосекторе сохраняются, отмечают эксперты рейтингового агентства. Они придерживаются “нейтрального” прогноза для сектора.
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