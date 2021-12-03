Столичная служба занятости дала советы, как составить резюме для поиска работы

Во время поиска работы важным элементом является создание резюме, ведь именно на его основе работодатель может оценить своего потенциального сотрудника, а соискатель — презентовать себя работодателю.
О том, как правильно составить резюме для поиска первой работы, рассказали в Киевском городском центре занятости. Finance.ua передает главное.
В Центре занятости советуют при написании резюме придерживаться следующих шагов:
Что указать в резюме:
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Кроме этого, если вы будете подавать резюме с фото, подготовьте фото полуоборота, немного улыбайтесь. На фото вы должны быть одеты по-деловому. Используйте Photoshop для обработки фото, чтобы предварительно произвести приятное впечатление на работодателя.
Для выпускников не стоит указывать об отсутствии опыта работы, ведь во время учебы вы проходили практику. Укажите ваши достижения, что вам хорошо удавалось.
Общие рекомендации от хедхантеров к оформлению: возьмите для написания резюме более плотную бумагу; напечатайте резюме, например, шрифтом Arial, интервалом между строками 1,5 пт. Резюме должно быть не больше чем на 2 страницы.
Когда вы уже формируете свое резюме, сделайте акцент на ваших soft skills — современного работодателя это интересует больше, чем собственно вообще опыт работы.
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