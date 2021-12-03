Столичная служба занятости дала советы, как составить резюме для поиска работы

Во время поиска работы важным элементом является создание резюме, ведь именно на его основе работодатель может оценить своего потенциального сотрудника, а соискатель — презентовать себя работодателю.

О том, как правильно составить резюме для поиска первой работы, рассказали в Киевском городском центре занятости. Finance.ua передает главное.

В Центре занятости советуют при написании резюме придерживаться следующих шагов:

в самом начале резюме указывается информация о соискателе работы: фамилия, имя и отчество, адрес, контактный телефон, e-mail, а также цель (краткая информация о том, какую работу или должность вы хотите получить). Если резюме отправляется на конкретную вакансию, то вместо цели пишется название этой вакансии. Если у вас несколько разных целей, можно составить два-три варианта резюме.

Что указать в резюме:

умения и навыки: знание определенной специфики; участие в проектах, профессиональные знания и навыки; компьютерные навыки (опытный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), навыки работы с Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) и E-mail, 1-С Бухгалтерия;

опыт работы: указывается в обратном хронологическом порядке (сначала указывается последнее место работы). Это важнейший блок резюме, в котором описывается профессиональный опыт по такой схеме: название компании: направление деятельности компании; сроки работы; должность; должностные обязанности; профессиональные навыки и достижения;

образование: чем больше прошло времени после окончания учебного заведения, тем меньше места этот пункт должен занимать в резюме. Отмечается образование по следующей схеме: период обучения, учебное заведение, степень, название специальности;

дополнительная информация: личные качества; водительские права (наличие категории); знание иностранных языков, укажите уровень владения (украинский – родной, английский – указать уровень на английском);

увлечения, интересы: следует упоминать лишь в том случае, если они связаны с желаемой работой, или подчеркивают необходимые для нее качества.

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Кроме этого, если вы будете подавать резюме с фото, подготовьте фото полуоборота, немного улыбайтесь. На фото вы должны быть одеты по-деловому. Используйте Photoshop для обработки фото, чтобы предварительно произвести приятное впечатление на работодателя.

Для выпускников не стоит указывать об отсутствии опыта работы, ведь во время учебы вы проходили практику. Укажите ваши достижения, что вам хорошо удавалось.

Общие рекомендации от хедхантеров к оформлению: возьмите для написания резюме более плотную бумагу; напечатайте резюме, например, шрифтом Arial, интервалом между строками 1,5 пт. Резюме должно быть не больше чем на 2 страницы.

Когда вы уже формируете свое резюме, сделайте акцент на ваших soft skills — современного работодателя это интересует больше, чем собственно вообще опыт работы.

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