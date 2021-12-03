Установка камер автофиксации нарушений ПДД не повлияла на количество аварий - статистика Опендатабот

Как сообщает платформа по работе с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные Нацполиции по ДТП, установка камер на дорогах не повлияла на количество аварий. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал детали у Опендатабот.
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Так, за 10 месяцев 2021 года количество ДТП в Украине увеличилось на 14%, произошло 154480 дорожно-транспортных происшествий. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший всплеск аварийности был зафиксирован
В обоих регионах количество ДТП увеличилось на 24%. С погибшими уменьшилось на 16%. Количество аварий с пострадавшими сократилось на 8%. Общее количество подобных случаев выросло на 21% и 20% соответственно.
Количество ДТП в 2021 году в Украине:
Лучшая динамика пострадавших наблюдается в Одесской и Волынской областях. По количеству ДТП с погибшими лучшая динамика наблюдается в Запорожской (-27%), Киевской (-21%) и Одесской (-21%) областях. Худшие – Тернопольская (+31%) и Черновицкая области (+26%).
Напомним, недавно на украинских дорогах установили новые электронные контроллеры — дополнительные камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал о планах в первом квартале 2022 года запустить тестирование системы автоматической фиксации целого ряда нарушений правил дорожного движения. Так, проскочить по встречной полосе или проехать на красный свет светофора вскоре будет означать автоматически получить «письмо счастья».
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