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Еще одного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себе

Еще одного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себе

Галицкий районный суд Львова признал виновным в нарушении карантина Павла Василишина, который находился в центре Львова без документов. Гражданина оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на «Zaxid.net».

Мужчина находился на улице в начале проспекта Черновола без документов, удостоверяющих личность. В суде Павел Василишин свою вину не признал и убежден, что носить такие документы с собой он не обязан.

Как сообщили в полиции, к правоохранителям обратился продавец магазина электроинструментов и сообщил о конфликте с покупателем, который отказывался надевать маску. Полицейские составили на него админматериалы за отсутствие маски и за то, что у него не было с собой документов.

По материалам РБК-Украина
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