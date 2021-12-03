Украинцы переплатят миллиарды гривен за газ: эксперт озвучил цифры

Потребители, закупающие газ у «поставщика последней надежды», каждый месяц будут переплачивать в общей сложности почти 5 миллиардов гривен.
Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, пишет UBR.
По данным эксперта, сейчас газ у ППН закупают порядка 460 тысяч украинцев: 320 тысяч в сельской местности или частном секторе, 140 тысяч — в городах. В среднем горожане ежемесячно потребляют 3 куб. м газа на приготовление еды, в сельской местности (частный дом) эта цифра составляет 400 куб. метров.
«Оплата с одного домохозяйства в сельской местности по цене газа от „Нафтогаза“ в 7,96 грн без транспортировки выходит 3200 грн. С одного домохозяйства в городе по цене газа от НАК 7,96 грн без транспортировки — не более 30 грн. По цене 46,72 грн/куб. м одно домохозяйство в сельской местности заплатит 18 688 грн, а в городе — 140 грн», — приводит свои расчеты эксперт.
Таким образом, получается, что ежемесячно украинцы переплатят:
Общая сумма ежемесячной переплаты составит почти 5 миллиардов гривен.
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