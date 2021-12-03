0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Украинцы переплатят миллиарды гривен за газ: эксперт озвучил цифры

Украинцы переплатят миллиарды гривен за газ: эксперт озвучил цифры

Потребители, закупающие газ у «поставщика последней надежды», каждый месяц будут переплачивать в общей сложности почти 5 миллиардов гривен.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, пишет UBR.

По данным эксперта, сейчас газ у ППН закупают порядка 460 тысяч украинцев: 320 тысяч в сельской местности или частном секторе, 140 тысяч — в городах. В среднем горожане ежемесячно потребляют 3 куб. м газа на приготовление еды, в сельской местности (частный дом) эта цифра составляет 400 куб. метров.

«Оплата с одного домохозяйства в сельской местности по цене газа от „Нафтогаза“ в 7,96 грн без транспортировки выходит 3200 грн. С одного домохозяйства в городе по цене газа от НАК 7,96 грн без транспортировки — не более 30 грн. По цене 46,72 грн/куб. м одно домохозяйство в сельской местности заплатит 18 688 грн, а в городе — 140 грн», — приводит свои расчеты эксперт.

Таким образом, получается, что ежемесячно украинцы переплатят:

  • в сельской местности — 4,956 млрд гривен;
  • в городе — 18,2 млн гривен.

Общая сумма ежемесячной переплаты составит почти 5 миллиардов гривен.

Справка Finance.ua:

  • 25 октября Кабинет министров Украины обязал поставщика «последней надежды» Газопоставляющую компанию «Нафтогаз Украины» в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м.
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.