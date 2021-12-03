Finance.ua дарит 700 гривен за участие в исследовании

Сайт Finance.ua приглашает двух респондентов поучаствовать в исследовании аудитории кредитных продуктов.

Исследователи ищут кандидатов, отвечающих следующим критериям:

жители города с населением 500К+, в возрасте 25-45 лет и с уровнем заработка свыше 25 000 грн;

обладающее открытым кредит в банках на сумму 25-50К, который сейчас выплачивают. Факт открытия такого кредита должен был состояться не позднее 3-4 месяцев назад;

ранее оформляли кредиты в банке на сумму 25-50К гривен дважды и более;

владеющие кредитной картой;

считающие себя активными пользователями интернета и смартфона.

Кандидатов, отвечающих критериям, просим заполнить следующую форму и в ближайшее время с вами свяжется представитель нашей Службы поддержки.

Оператор назначит респонденту online-встречу, которое займет около двух часов времени.

Денежное вознаграждение за эту встречу составит 700 гривен!

Во время встречи будет проходить обязательная ее видеофиксация.