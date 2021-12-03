Finance.ua дарит 700 гривен за участие в исследовании

Сайт Finance.ua приглашает двух респондентов поучаствовать в исследовании аудитории кредитных продуктов.
Исследователи ищут кандидатов, отвечающих следующим критериям:
Кандидатов, отвечающих критериям, просим заполнить следующую форму и в ближайшее время с вами свяжется представитель нашей Службы поддержки.
Оператор назначит респонденту online-встречу, которое займет около двух часов времени.
Денежное вознаграждение за эту встречу составит 700 гривен!
Во время встречи будет проходить обязательная ее видеофиксация.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правила для ФЛП хотят изменить — законопроектВчера, 13:02 - 3595 12
Украина запускает добровольное фармакологическое медстрахование: сколько стоит и как будет работатьВчера, 17:00 - 2187 10
Сколько зарабатывают украинские ІТ-специалисты (исследование)Вчера, 16:02 - 2974 5
Недвижимость в столице: что происходит с ценами на жильеВчера, 14:02 - 4517 3
В Украине планируют расширить сеть поступления сжиженного газа8 ч. назад - 278 2
Недвижимость в столице: что происходит с ценами на жильеВчера, 14:02 - 4517 3
Правила для ФЛП хотят изменить — законопроектВчера, 13:02 - 3595 12
Сколько зарабатывают украинские ІТ-специалисты (исследование)Вчера, 16:02 - 2974 5
Топ-20 легковушек с пробегом, которые чаще всего покупали украинцы на вторичном рынке (инфографика)Вчера, 20:03 - 2286
Украина запускает добровольное фармакологическое медстрахование: сколько стоит и как будет работатьВчера, 17:00 - 2187 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 744
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1389 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1529
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 424
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1276 1