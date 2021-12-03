Долги по коммуналке: когда жилье автоматически выставят на продажу — мнение эксперта

Чтобы выполнить требования Международного валютного фонда, украинские власти могут усилить наказание за накопление долгов за коммунальные услуги, пишет Сегодня.
Решение было принято в связи с тем, что в Украине ежегодно ухудшается ситуация с задолженностью — она стремительно растет и на каждую украинскую семью приходится 4 тыс. грн долга.
Эксперт по вопросам в области ЖКХ, основательница ОО «УПС Жизнь в моем городе» и председатель ОО «Кирилловский Гай» Кристина Ненно отмечает, что штрафы действительно возрастут, но только в части смены инфляционной составляющей.
«У нас привыкли за коммуналку, за услуги, которые почти невозможно отрезать, вообще не платить, и как показывает опыт, чаще всего это горячая вода и отопление. И теплоснабжающие компании пришли к тому, что насчитывают 3% на долг и дополнительную инфляционную составляющую в виде пени», — говорит эксперт.
То есть, согласно законодательству, поставщик услуг может начать начислять пеню в любой момент, если не получил средства в указанный срок.
Общий размер уплаченной пени не может превысить общую сумму долга, а начисление пени может начинаться с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока для внесения платы.
Когда обращаются в суд. Если потребитель не платит и дальше, поставщик услуг может обратиться в суд, чтобы принудительно взыскать задолженность. Пока эта процедура проводится упрощенно: истец предоставляет все необходимые документы, и суд проходит без вызова должника.
«То есть потребитель сразу получает судебное решение в виде судебного приказа. Как показывает практика, обжаловать данный судебный приказ очень сложно и почти невозможно», — говорит Кристина Ненно.
Если потребитель и дальше ничего не делает и игнорирует судебный приказ, его исполнение возлагается на плечи государственных или частных исполнителей, и те уже могут наложить арест на имущество или счета.
Но, говорит эксперт, выселить вас из жилья или земельного участка можно только в том случае, если ваша сумма долга составляет более 120 тысяч гривен. Если же сумма превысила данный показатель — имущество автоматически выставляют на продажу.
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