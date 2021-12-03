Что сейчас происходит с гривной и как это влияет на курс доллара — эксперт

Гривна после достижения локального минимума по отношению к доллару в ноябре 2020 года (28,67 грн/$) уверенно укреплялась в течение 12 месяцев. В ноябре 2021-го произошел слом этой тенденции.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его данным, укреплению курса украинской денежной единицы способствовали рекордный урожай, благоприятная ценовая конъюнктура для всех видов отечественного сырья, получение госкомпаниями кредитов, которые конвертировали на межбанке в гривну, а также переезд IT-сообщества и программистов из Беларуси.

Эксперт добавляет, что гривна не укрепилась бы так, если бы помимо сильного предложения валюты не был слабым спрос.

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“Сдерживающим фактором покупок валюты была сложная эпидемиологическая ситуация, которая не позволяла импортерам рассчитывать на восстановление и активные покупки, поскольку есть риск уйти в локдаун и сидеть на запасах без выручки”, – говорит он, добавляя, что туристический бизнес также оставался подавленным.

Эксперт также напомнил, что энергетики решили проходить отопительный сезон на запасах, сформированных до осени. Все это привело к тому, что гривна стала пятой в списке самых крепких валют по отношению к американскому доллару.

По словам Шевчишина, в ноябре настроения на рынке изменились кардинально.

“Уход нерезидентов из ОВГЗ и украинских инвестиций на фоне рисков военного конфликта с РФ, критическая ситуация в энергетическом секторе и экстренный импорт электроэнергии и угля, покупка валюты зеленой энергетикой для расчетов по кредитам, спекулятивные атаки и пассивность экспортеров привели к ослаблению гривны”, – резюмировал он.