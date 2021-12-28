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Более 25% опрошенных инвесторов в США владеют Bitcoin, — исследование

Более 25% опрошенных инвесторов в США владеют Bitcoin, — исследование

Согласно отчету, опубликованному Grayscale Investments, более четверти опрошенных инвесторов в США владеют BTC.

В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 64 лет.

Что показал опрос:

  • 26% заявили, что они владеют BTC. Еще 46% имеют ETH и 44% DOGE. При этом 77% заявили, что купили BTC на протяжении последних 12 месяцев;
  • около трети инвесторов (37%) намерены держать актив менее года, чтобы заработать «быстрые деньги». Однако более половины (55%) предпочитают стратегию долгосрочного хранения;
  • интересно, что у группы опрошенных инвесторов было по меньшей мере $10 тыс. в инвестиционных семейных активах и по меньшей мере $50 тыс. семейного дохода;
  • большинство из них инвестируют в крипту через биржи. При этом совсем незначительное количество респондентов инвестирует через традиционных брокеров;
  • число респондентов, использующих финансового консультанта для работы с криптой, упало с 30% в 2020 году до всего 11% в 2021 году.

Кроме того, втрое больше инвесторов рассматривают BTC как инвестицию, а не как валюту.

По материалам Na chasi
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