Более 25% опрошенных инвесторов в США владеют Bitcoin, — исследование

Согласно отчету, опубликованному Grayscale Investments, более четверти опрошенных инвесторов в США владеют BTC.
В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 64 лет.
Что показал опрос:
Кроме того, втрое больше инвесторов рассматривают BTC как инвестицию, а не как валюту.
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