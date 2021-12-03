«Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в Польшу

Укрзализныця назначила 2 дополнительных поезда из Львова в Перемышль (Польша). Finance.ua узнал детали.

«Поезда № 27/28 и № 19/20 Львов — Перемышль будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря 2021 года», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

График курсирования:

поезд № 27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывает к конечной станции в 21:05. Из Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32;

поезд № 19/20 будет отправляться из Львова в 04:13 и прибывать в Перемышль в 6:03. Из Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26.

Пассажиры могут использовать эти рейсы для хабовой пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин. Приобрести билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напоминаем, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета Министров Украины № 1236.

Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из подтверждающих документов: