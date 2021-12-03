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«Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в Польшу

«Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в Польшу

Укрзализныця назначила 2 дополнительных поезда из Львова в Перемышль (Польша). Finance.ua узнал детали.

«Поезда № 27/28 и № 19/20 Львов — Перемышль будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря 2021 года», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

График курсирования:

  • поезд № 27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывает к конечной станции в 21:05. Из Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32;
  • поезд № 19/20 будет отправляться из Львова в 04:13 и прибывать в Перемышль в 6:03. Из Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26.

Пассажиры могут использовать эти рейсы для хабовой пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин. Приобрести билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напоминаем, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета Министров Украины № 1236.

Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из подтверждающих документов:

  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста (действующий 72 часа с или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд);
  • COVID-сертификат о выздоровлении в приложении Дія.
По материалам Finance.UA
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