«Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в Польшу

Укрзализныця назначила 2 дополнительных поезда из Львова в Перемышль (Польша). Finance.ua узнал детали.
«Поезда № 27/28 и № 19/20 Львов — Перемышль будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря 2021 года», — сказано в сообщении пресс-службы компании.
График курсирования:
Пассажиры могут использовать эти рейсы для хабовой пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин. Приобрести билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
Напоминаем, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета Министров Украины № 1236.
Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из подтверждающих документов:
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