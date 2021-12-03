Карта кибермошенничества: как обманывают пользователей в Украине и ЕС

За последние полгода 45% покупателей в интернете сталкивались с попытками онлайн-мошенничества. Такое количество соответствует показателям активности киберпреступников в странах ЕС. С 2020 года количество атак в онлайне против украинцев увеличилось вдвое. В то же время пользователи из всех опрошенных стран все еще не хотят обращаться в полицию из-за киберпреступлений во время шопинга.
OLX Украина совместно с коллегами OLX Group из 4 стран провели параллельные онлайн-опросы среди 100 тыс. респондентов касательно безопасности в интернете. Finance.ua передает детали.
«В целом, по данным Всемирного экономического форума, киберугрозы уже вошли в 5 главных рисков для мировой экономики. Низкий уровень доверия и относительно небольшое количество обращений в полицию, как в ЕС, так и в Украине, создают широкое пространство для мошеннических действий. Сейчас уже 40% украинцев знают, что отправленные ссылки от незнакомцев могут быть мошеннической атакой, поэтому не открывают их и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах», — отметил Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина.
Что показывают результаты исследования:
Обращаются ли жертвы в полицию. По сравнению с аналогичным опросом OLX в 2020 году среди украинцев значительно снизилась доля тех, кто обратятся в полицию. Однако после встречи с мошенником респонденты перечисленных стран ЕС и Украины ведут себя одинаково: большинство будет пытаться решить проблему самостоятельно, а в полицию или к местным властям будет обращаться только каждый десятый.
Интересно, что и жителям Польши, и украинцам в подавляющем большинстве случаев посторонние ссылки на опасные сайты поступали в мессенджеры:
59% пользователей из Румынии, Португалии и Болгарии ответили, что прекратили разговор, получив фишинговую ссылку. В Польше респонденты знают, что не стоит сообщать посторонним платежные данные (79%) и открывать ссылки от малознакомых людей (75%).
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