Карта кибермошенничества: как обманывают пользователей в Украине и ЕС

За последние полгода 45% покупателей в интернете сталкивались с попытками онлайн-мошенничества. Такое количество соответствует показателям активности киберпреступников в странах ЕС. С 2020 года количество атак в онлайне против украинцев увеличилось вдвое. В то же время пользователи из всех опрошенных стран все еще не хотят обращаться в полицию из-за киберпреступлений во время шопинга.

OLX Украина совместно с коллегами OLX Group из 4 стран провели параллельные онлайн-опросы среди 100 тыс. респондентов касательно безопасности в интернете. Finance.ua передает детали.

«В целом, по данным Всемирного экономического форума, киберугрозы уже вошли в 5 главных рисков для мировой экономики. Низкий уровень доверия и относительно небольшое количество обращений в полицию, как в ЕС, так и в Украине, создают широкое пространство для мошеннических действий. Сейчас уже 40% украинцев знают, что отправленные ссылки от незнакомцев могут быть мошеннической атакой, поэтому не открывают их и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах», — отметил Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина.

Что показывают результаты исследования:

с 2020 года количество украинцев, столкнувшихся с мошенничеством при любом онлайн-шоппинге, увеличилось с 22% до 45%, обойдя жителей Болгарии и Португалии. Там этот показатель составил 40%;

в Польше с фишингом столкнулись 50% пользователей, а в Румынии — 60%;

наиболее осведомленными о мошенничестве с фейковыми сайтами (фишинг против покупателей и продавцов) оказались жители Румынии — 79%. В Украине же этот показатель составляет 48%, а в Польше — 54%.

Обращаются ли жертвы в полицию. По сравнению с аналогичным опросом OLX в 2020 году среди украинцев значительно снизилась доля тех, кто обратятся в полицию. Однако после встречи с мошенником респонденты перечисленных стран ЕС и Украины ведут себя одинаково: большинство будет пытаться решить проблему самостоятельно, а в полицию или к местным властям будет обращаться только каждый десятый.

Интересно, что и жителям Польши, и украинцам в подавляющем большинстве случаев посторонние ссылки на опасные сайты поступали в мессенджеры:

в Польше 83% опрошенных получали вредоносные ссылки в WhatsApp, в то время как в Украине — это был Viber и тоже — 83% от всех атак;

фишинговые ссылки получили через SMS только 6% респондентов в Украине и 18% – из Польши;

только 6% респондентов в Украине и 18% – из Польши; с помощью спам-рассылки через почту атаковали 2% опрошенных в Украине и 10% в Польше.

59% пользователей из Румынии, Португалии и Болгарии ответили, что прекратили разговор, получив фишинговую ссылку. В Польше респонденты знают, что не стоит сообщать посторонним платежные данные (79%) и открывать ссылки от малознакомых людей (75%).