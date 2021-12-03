Какие подержанные авто чаще всего покупают украинцы (инфографика)

В ноябре украинцы зарегистрировали 58,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 81% превысило показатель годовой давности и на 4% результат предыдущего месяца.

Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.

Эксперты отмечают, что больше регистраций подержанного импорта за месяц происходило только в феврале 2019 года, когда впервые истекал срок льготной легализации авто на еврономерах.

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Поэтому в ноябре доля подержанных иномарок составила 87% от всех легковых автомобилей, которые впервые регистрировались в Украине.

ТОП-5 самых популярных моделей:

самым популярным подержанным автомобилем месяца стал Volkswagen Passat. В ноябре 2021 года украинцы зарегистрировали почти 4 тыс. ввезенных подержанных авто этой модели;

второй результат у Volkswagen Golf, за месяц на украинские номера перешли 3377 Гольфов;

на третьем месте Renault Megane – 3225 растаможенных и зарегистрированных авто;

продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в ноябре стали 2523 украинца;

замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1781 ед.

В целом с начала года украинские номера получили почти 470 тыс. подержанных машин, ввезенных из других стран, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2020 года.

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