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Wizz Air на несколько месяцев отменил 20 направлений из Украины

Wizz Air на несколько месяцев отменил 20 направлений из Украины

Венгерский лоукост Wizz Air сокращает количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов в 2021-2022 годах. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал, о каких рейсах идет речь.

Как свидетельствует анализ системы бронирования перевозчика, проведенный Lowcostavia.com.ua – авиакомпания Wizz Air отменила 20 направлений из Украины в период с января по март 2022 года, передает Lowcostavia.com.ua.

Отменена часть рейсов из всех городов Украины, из которых Wizz Air выполняет полеты – Киев, Львов, Одесса, Харьков и Запорожье.

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Из Киева с середины января и по март Wizz Air прекратит выполнение рейсов в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Львова отменены рейсы в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт. Из Харькова – Рим, Вена, Дортмунд, из Одессы – Абу-Даби и Будапешт, из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт.

Учитывая предыдущие отмены и перенос рейсов Wizz Air в период с середины января и по март не будет выполнять ни одного рейса из Запорожья и из Одессы (за исключением рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют возобновить несколько раньше – с 10 февраля).

Перечень и период отмены рейсов Wizz Air:

  • Киев – Салоники – с 10 января по 9 марта;
  • Киев – Венеция (Тревизо) – с 9 января по 11 марта;
  • Киев – Неаполь – с 11 января по 27 марта;
  • Киев – Нюрнберг – с 9 января по 11 марта;
  • Киев – Катовице – с 10 января по 10 марта;
  • Львов – Милан (Мальпенса) – с 14 января по 5 марта;
  • Львов – Неаполь – с 10 января по 5 марта;
  • Львов – Рим – с 10 января по 8 марта;
  • Львов – Вильнюс – с 10 января до 8 марта;
  • Львов – Мемминген – с 10 января по 26 февраля;
  • Львов – Братислава – с 11 января по 27 марта;
  • Львов – Будапешт – с 17 января по 12 марта;
  • Харьков – Вена – с 10 января по 8 марта;
  • Харьков – Рим – с 13 января по 12 марта;
  • Харьков – Дортмунд – с 4 января по 24 февраля;
  • Одесса – Абу-Даби – с 10 января по 9 февраля;
  • Одесса – Будапешт – с 9 января по 26 марта;
  • Запорожье – Вроцлав – с 14 января по 27 марта;
  • Запорожье – Катовице – с 15 января по 6 марта;
  • Запорожье – Будапешт – с 11 января по 27 марта.

Что делать пассажирам отмененных рейсов:

  • можно перебронировать свой билет на другой рейс, который выполняется компанией Wizz Air, на такой же или, если нужно, на аналогичный маршрут в течение 14 дней до или 30 дней после даты запланированного отправления задержанного/отмененного рейса (при условии наличия мест);
  • можно отменить заказ и запросить возмещение в виде кредитов на ваш счет WIZZ WIZZ за отмененный и обратный рейс (если есть); позже можно подать запрос на возврат средств на исходный метод оплаты вместо кредитов WIZZ.
По материалам Finance.UA
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