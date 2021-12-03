Wizz Air на несколько месяцев отменил 20 направлений из Украины

Венгерский лоукост Wizz Air сокращает количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов в 2021-2022 годах. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал, о каких рейсах идет речь.
Как свидетельствует анализ системы бронирования перевозчика, проведенный Lowcostavia.com.ua – авиакомпания Wizz Air отменила 20 направлений из Украины в период с января по март 2022 года, передает Lowcostavia.com.ua.
Отменена часть рейсов из всех городов Украины, из которых Wizz Air выполняет полеты – Киев, Львов, Одесса, Харьков и Запорожье.
Читайте также: В МАУ определились с основными туристическими направлениями на лето 2022
Из Киева с середины января и по март Wizz Air прекратит выполнение рейсов в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Львова отменены рейсы в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт. Из Харькова – Рим, Вена, Дортмунд, из Одессы – Абу-Даби и Будапешт, из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт.
Учитывая предыдущие отмены и перенос рейсов Wizz Air в период с середины января и по март не будет выполнять ни одного рейса из Запорожья и из Одессы (за исключением рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют возобновить несколько раньше – с 10 февраля).
Перечень и период отмены рейсов Wizz Air:
Что делать пассажирам отмененных рейсов:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривенВчера, 12:40 - 477 6
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеВчера, 18:32 - 1088 5
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1676 5
В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионы8 ч. назад - 358 2
В Италии начали действовать новые карантинные ограничения для невакцинированных от COVID-19Вчера, 21:30 - 487 2
От 10 до 500 тыс. грн и свыше: НБУ сообщил распределение по суммам вкладов в банкахВчера, 14:58 - 1829
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1676 5
Вместо домов по 1 евро в Италии продают дешевые дома «под ключ»Вчера, 19:13 - 1577
Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии: тарифы на доставкуВчера, 16:30 - 1501
Киев переходит в «желтую» зонуВчера, 15:45 - 1492
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 633
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1301 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1452
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 402
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1212 1